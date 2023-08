Enfrentaremos a “elementos” de los que mataron a Rodrigo Quintana, dice Efraín

“El domingo 6 en el Rowing (Club) se hace historia en el PLRA, como en los tiempos más complicados de la enmienda”, comenzó diciendo a través de un video el presidente del PLRA, Efraín Alegre, recordando los sucesos del 31 de marzo de 2017, cuando tras protestas contra la intención inconstitucional de habilitar la reelección en el gobierno de Horacio Cartes -que tuvo aliados del PLRA-, irrumpieron en la sede partidaria PLRA y policías asesinaron de un tiro de escopeta al joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.

“Con algunos aliados nuevos, pero son los mismos, a ellos los vamos a enfrentar, a los que nos atropellaron y mataron a Rodrigo Quintana”, afirmó Alegre, quien junto a los jóvenes dirigentes librales Marcos Ramos y el concejal departamental Jesús Guapi hicieron un llamado a los liberales de “mística” y de “compromiso” para que vayan el domingo a la convención.

Alegre acusó que hay un sector de su partido, que realmente responde a Horacio Cartes, que quiere tomar el control y aseguró que no lo van a permitir. “No serán los alquilados, los que reciben plata del crimen organizado los que conduzcan nuestro partido”, afirmó.

“La renovación no significa entregarse al cartismo, al contrario, es la fortaleza, es la sangre nueva que viene a decir no vamos a permitir que el cartismo se apodere del PLRA, no vamos a ser una sucursal de Cartes. Eso es lo que vamos a resolver el domingo: Quién hoy conduce el PLRA: o los liberales o Cartes, así nomás es”, insistió el presidente del PLRA, cuya renuncia exigen varios sectores internos tras la derrota en las pasadas elecciones del 30 de abril.

También dijo que así como el PLRA “resistió y derrotó” a las dictaduras de Higinio Morínigo y Alfredo Stroessner, lo harán ahora con el cartismo.

“Le vencimos a la dictadura de Morínigo, luego fue Stroessner a quién también le hemos enfrentado, resistido y le hemos vencido. Hoy se presenta el cartismo a querer tomar (el partido) y le vamos a resistir, le vamos a enfrentar como lo estamos haciendo, lo vamos a seguir enfrentando y lo vamos a vencer más temprano que tarde”, dijo Alegre.

Amenaza a Fiscal General demuestra “proyecto totalitario”

El titular del PLRA también se refirió a la amenaza del diputado cartista Yamil Esgaib (ANR, HC) contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, de que tiene el poder para echarlo en cualquier momento.

“Ahí ya vieron la amenaza al fiscal. Ñamoseta ko’a fiscal, ese proyecto autoritario, totalitario, y todavía no asumieron”, dijo y acotó que “esa es la expresión clara del autoritarismo, le amenazan al Fiscal General del Estado. Le están diciendo, si usted no se alinea al cartismo, le vamos a echar porque nosotros tenemos el poder”.

Por otra parte, dijo que otra muestra de este autoritarismo es el copamiento de las instituciones con la “excusa” de haber ganado las elecciones, cuando en realidad no son mayoría.

“El cartismo no llega ni al 30% (de los votos) y con ese 30% ellos quieren tomar el 100% de la República, tener el control del Poder Ejecutivo, del Congreso y de los jueces y fiscales, eso se llama totalitarismo, autoritarismo, es un proyecto autoritario que se está presentando y la forma de enfrentar se llama unidad de la oposición y sobre todo del PLRA, de lucha, de historia”, sostuvo.