Lo que Santi Peña dijo a Veja sobre un eventual pedido de extradición de Horacio Cartes

Con apenas siete años en el camino de la política, el economista Santiago Peña se prepara para asumir la Presidencia de Paraguay el martes 15, bajo la mirada escéptica de una oposición que enfatiza su inexperiencia y la expectativa de quienes ven en él una oportunidad de cambio. A sus 44 años, especializado en políticas públicas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, él, que ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, dice que no le sorprende la misión, que, por cierto, es no es la más fácil.

Históricamente, Paraguay viene resbalando en indicadores socioeconómicos, que prevé mejorar acercándose a Brasil, el mayor inversionista extranjero en la economía paraguaya. Una nueva cara del viejo Partido Colorado, que lleva setenta años en el poder (con excepción del período comprendido entre 2008 y 2012), Peña, quien estuvo al frente del Banco Central hasta convertirse en ministro de Hacienda de su controvertido aliado Horacio Cartes, recibió VEJA en su residencia de la capital, Asunción, donde vive con su esposa y el hijo que tuvo cuando tenía 17 años. En la conversación, siempre en tono informal, criticó la dictadura en Venezuela y adelantó lo que pondrá sobre la mesa en las negociaciones con Brasil sobre la sociedad en la hidroeléctrica de Itaipu.

¿Es su elección una muestra más del hastío de la izquierda que ha surgido en América Latina en los últimos tiempos?

De hecho, Paraguay está en desacuerdo con sus vecinos, ya que el Partido Colorado ha estado en el poder durante siete décadas. Esto ha venido garantizando estabilidad al país, lo que no quiere decir que no haya renovación en el escenario político. Yo, que soy de centroderecha, fui probablemente la voz más crítica de mi antecesor y partidario Mario Abdo. Veo espacio para una gestión más acorde con los tiempos modernos. Dicho esto, creo que la región obedece a una lógica pendular, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, ya que los gobiernos no han sido conscientes de los grandes desafíos que se vislumbran en el horizonte. El peor caso, en mi opinión, es Argentina.

Santiago Peña: “Política argentina es un negocio familiar”

¿Por qué destaca a Argentina?

El problema en Argentina es mucho más profundo. El peronismo convirtió la política en un asunto de familia, primero con los Perón, luego con los Kirchner. Esto es perjudicial para la democracia. Se pierde la institucionalidad. Ahora, además de las próximas elecciones allí, el ganador, sea de izquierda o de derecha, deberá llevar a cabo una reforma económica radical, que dependerá de un acuerdo multipartidista.

Brasil ofreció ayuda financiera a Argentina. ¿Tiene sentido?

Creo que es inteligente, especialmente si miramos más ampliamente el mapa geopolítico. La alternativa de Argentina es seguir recibiendo financiamiento de China, un acuerdo en el que naturalmente se favorecen los productos chinos. Si Brasil llena ese espacio, su industria se verá beneficiada, lo que es deseable para los brasileños y para toda la región.

Venezuela: “No hay que darle la espalda al problema”

Ha anunciado que retomará los lazos diplomáticos con Venezuela. ¿No es un error acercarse a un país que maltrata las instituciones democráticas y pisotea los derechos humanos?

Es cierto que en Venezuela no hay garantías democráticas, pero cerrar embajadas no es una respuesta aceptable. Los países deben relacionarse con la gente, no con los presidentes en ejercicio. Sobre la elección presidencial allí, creo que es difícil que sea 100% justa, sobre todo porque hay un límite a lo que puede hacer la comunidad internacional. Tenemos que probar todo lo que esté a nuestro alcance.

Lula llegó a decir que la dictadura de Maduro es una “narrativa”. ¿Estás de acuerdo?

Lo que pasa allí no es solo una narrativa: 6 millones de venezolanos se fueron del país. Es una verdadera catástrofe humanitaria. Sin embargo, estoy de acuerdo en que parte del problema se debe a las sanciones económicas y al aislamiento de Venezuela. Soy un crítico del gobierno de Maduro. Simplemente no creo que sea posible enfrentar el problema dándole la espalda.

Itaipú: “Hay que lograr un acuerdo para los próximos 50 años”

Asumirá precisamente cuando comiencen las negociaciones del acuerdo de Itaipú con Brasil. ¿Qué traerás a la mesa?

La meta planteada hace cincuenta años, cuando nació Itaipú, fue alcanzada. Creamos la central hidroeléctrica más grande del mundo y saldamos las deudas relacionadas con el proyecto. Le propuse a Lula que discutiéramos un nuevo proyecto por otros cincuenta años. Uno de los puntos es que, hoy, cada país se queda con la mitad de la energía que allí se produce. Solo consumimos una parte y el resto estamos obligados a comerciar con Brasil. Si bien la compra forzada del excedente paraguayo garantizó el pago de nuestra deuda, ha llegado el momento de que adoptemos un sistema de libre comercio, con precios más altos.

¿Esto no terminará aumentando las facturas de electricidad de los brasileños?

Hice los cálculos. El impacto negativo para Brasil sería pequeño y el positivo para Paraguay, inmenso. E incluso con el aumento de los precios, la cuenta brasileña seguiría estando entre las más bajas del planeta.

Acuerdo Mercosur- Unión Europea

Este mes, Mercosur se reúne nuevamente para discutir el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Lula está en contra de las nuevas demandas ambientales de los europeos. ¿Y usted?

Estoy con Lula. Mercosur hizo una serie de concesiones, pero estos términos adicionales, que establecen que los artículos producidos a partir de 2020 en áreas ya deforestadas deben quedar fuera del acuerdo, son inaceptables. No porque no vayamos a cuidar el medio ambiente, al contrario. Enviaremos una respuesta conjunta rechazando la propuesta. Desgraciadamente, hay voces en el bloque europeo que actúan a favor del proteccionismo, algo que, a la larga, impide el desarrollo y la competitividad.

Se habló de cerrar el trato a finales de año. ¿Confía en este plazo?

El trato está en peligro. Ahora, la pelota está en el tejado de la UE, que no puede armonizar la visión de sus 27 miembros.

Brasil critica la iniciativa del presidente Lacalle Pou, de Uruguay, de intentar llegar a un acuerdo bilateral con China, en defecto del Mercosur. ¿También condenas la medida?

Entiendo la posición de Uruguay. El Mercosur no funciona a la velocidad que quisiéramos, hay que engrasar el bloque y Montevideo siente que ya agotó lo que puede aprovechar allí. Para Paraguay, el vuelo en solitario no tendría sentido.

Lula defiende la creación de una moneda única para el grupo. ¿Apoyas la idea?

Para eso, los miembros del Mercosur tendrían que estar en el mismo ciclo económico. Brasil y Paraguay tienen baja inflación, pero los precios suben un 100% en Argentina. Nosotros y Uruguay tenemos niveles de deuda más bajos, a diferencia de Brasil. No creo que sea el momento de una moneda única.

Guerra Rusia- Ucrania

¿Cree que Lula debería ser más enfático en su postura contra Rusia?

Fue asertivo al abogar por la paz. Personalmente, reconozco a la víctima de esta historia, Ucrania, sobre todo porque, hace 160 años, también fuimos invadidos por Brasil y perdimos el 60 % del territorio, con enormes consecuencias para el país.

Contrabando de cigarrillos

De cada diez cigarrillos vendidos en Brasil, casi la mitad son ilegales y la mayoría proviene de Paraguay. ¿Cómo combatirá el contrabando?

La mayoría de los cigarrillos ilegales en Brasil se compran legítimamente en Paraguay, donde la industria tabacalera es de suma importancia para la economía. El contrabando en la frontera es promovido por la diferencia de impuestos, altos en suelo brasileño y bajos en suelo paraguayo. Lo que debemos hacer es institucionalizar estas ventas, para que el producto llegue legalmente a Brasil a precios más bajos.

En la frontera con Brasil, la localidad de Pedro Juan Caballero alberga un plantel de delincuentes brasileños del Primer Comando de la Capital (PCC), que viven allí tranquilos. ¿Ha estado el gobierno en connivencia con los bandidos?

El Estado ha estado ausente en varias regiones fronterizas, como Pedro Juan. Una ley de seguridad nacional, que permite que la policía y el ejército trabajen juntos en la región, ayudó, pero no impide que los bandidos emigren de una ciudad a otra. El plan es aumentar la presencia del Estado no solo con seguridad, sino con escuelas, centros de salud, caminos, todo para reducir la influencia de los delincuentes. Y trabajar en un régimen de mayor cooperación con Brasil. Allí, es un juego del gato y el ratón.

Economía paraguaya

Defiende incentivar la migración brasileña para ocupar puestos en la industria paraguaya. ¿Cómo atraerlos?

La mayoría de los brasileños solo conocen el país por las razones equivocadas, por la mala reputación, entonces, como ya comenzamos a hacer, necesitamos viajar por las grandes capitales para hablar con empresarios, sindicatos y autoridades, y mostrar las oportunidades que existen aquí.

La pobreza aún afecta a uno de cada cuatro paraguayos y muchos se ven empujados a la informalidad en el mercado laboral. ¿Cómo dar un salto de desarrollo?

Este índice de pobreza es inaceptable y el resultado de la ausencia de políticas públicas. Voy a establecer un grupo de trabajo bien articulado entre los ministerios para reducir el número. También mantengo la promesa de crear al menos 500.000 nuevos puestos de trabajo. La estrategia es identificar empresas con potencial de expansión e invertir en ellas, estableciendo alianzas público-privadas. A veces, el sector público no puede manejarlo solo.

Lula suele emitir fuertes opiniones sobre las decisiones tomadas por el Banco Central, que es independiente. ¿Usted, que ha presidido el Banco Central de su país, está en contra de este tipo de injerencias?

Los presidentes tienen derecho a expresar su opinión, así como los técnicos del banco tienen la obligación de hacer lo correcto. Estoy en contra de cualquier interferencia. Hay que respetar el trabajo de BC.

Sanciones y posible extradición de EE.UU. a Cartes

Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras por corrupción al expresidente Horacio Cartes, quien se mantiene a su lado, al punto de decir que su administración será “bicéfala”. ¿Esto crea una situación incómoda con los estadounidenses?

Horacio niega estas acusaciones y se defenderá, pero las históricas buenas relaciones entre Paraguay y Estados Unidos no cambian. Tenemos intereses comunes en las áreas de seguridad, anticorrupción y democracia. Si hubiera un pedido de extradición de Horacio, no habría impedimento para mí, después de todo, es un proceso judicial y no le corresponde al Poder Ejecutivo interferir. Recordando que es un aliado importante, pero la responsabilidad de gobernar es mía.

Dictadura de Stroessner

Sobre una de las dictaduras más largas de América Latina, la de Alfredo Stroessner (1954-1989), ya ha dicho que trajo estabilidad al Paraguay. ¿Mantiene su posición?

Soy economista y miro los datos: antes de Stroessner hubo cincuenta presidentes en cincuenta años, casi todos derrocados por asesinato o golpes de Estado. Su llegada rompió el ciclo de inestabilidad que impedía el avance de Paraguay y abrió el diálogo con los Estados y Brasil, incluida la construcción de Itaipú. Lo que nunca dije es que los enormes abusos cometidos contra los derechos humanos durante la dictadura son justificables.

Hasta 2015 eras un outsider en la política nacional. ¿Te preocupa la falta de experiencia?

No hay escuela para presidentes. Es la experiencia la que enseña. Lo importante es no dejarse desviar por ideologías que oscurecen la visión y saber escuchar.