Propuestas de oenegés: “Que escuchemos, no significa que estemos a favor”, dice Orué

Óscar Orué estuvo en ABC TV y dio su versión sobre su presencia en un foro económico internacional donde varias organizaciones no gubernamentales estuvieron siguiendo de cerca con los organizadores como Colombia, Brasil y Chile.

“Aclaro que la actividad de Oxfam no fue organizada por oengés, sino que organizado por gobiernos”, indicó. Agregó que no tenían decisión política, ellos solo sugieren. “Si escuchamos no es porque estemos a favor”, resaltó el ex titular de Tributación.

En otro momento señaló que Paraguay no está a favor de lo que perjudique económicamente al país, ni acompaña ideas del progresismo.

Ampliando más sobre su participación en este tipo de eventos internacionales, Orué manifestó que hay cosas que como nación no queremos cumplir. “Por ejemplo proponían que el Impuesto a la Renta Personal (IRP) tenía que ser ya con el salario mínimo. No hay posibilidad. Nuestra ley fue hecha por paraguayos”, enfatizó.

Aseguró que desde DNIT no habrá cambios para contribuyentes ni aduaneros

Sobre varios cuestionamientos Orué afirmó que no se va a legislar por decreto. “Nada fuera de la ley. No hay cambios para contribuyentes y aduaneros”, alegó. Sostuvo además que sí habrá mayor control, para mejorar las recaudaciones.

En cuanto al nuevo jefe de Aduanas, explicó que se analizan nombres, y que sería alguien de la casa. También se tiene pensado quién va manejar los tributos, y para el efecto hay muchos candidatos. “El tema contrabando no se cambia, pues la idea es crear con el parlamento una ley de lucha al contrabando, trabajando con el sector privado”, adelantó.

Reiteró nuevamente la importancia de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, fiscalía y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La intención es seguir luchando contra la informalidad, concluyó.

