Silvio Ovelar justifica su incremento patrimonial asegurando que compró propiedades familiares a “precio simbólico”

En su habitual encuentro con la prensa de cada semana, el senador Silvio “Beto” Ovelar, presidente del Senado, aprovechó la conferencia para defenderse de las publicaciones periodísticas con respecto al crecimiento patrimonial experimentado desde su ingreso a cargos electivos.

Ovelar aprovechó además para justificar la designación de su esposa, Iris Magnolia Mendoza, como directora jurídica de la Itaipú, señalando que no pidió ese cargo para ella y que el presidente Santiago Peña conoce perfectamente la calidad y preparación de su esposa, aunque sin negar que se trata de un cupo político.

Ovelar aseguró que desde el inicio de su gestión pública, hace ya 25 años, mostró de manera transparente su patrimonio y el de su familia y que este puede ser trazado perfectamente para conocer el origen de su fortuna.

El cuestionamiento lo hizo en referencia a publicaciones periodísticas que demuestran que, en esos 25 años, Ovelar pasó de ostentar un patrimonio de poco más de G. 160 millones a actualmente -incluyendo un pasivo de más de G. 3.350 millones- cerca de G. 3.500 millones de patrimonio neto.

Ovelar: compra de tierras de su familia a precio “simbólico”

El presidente del Senado aseguró que la mayoría de sus propiedades pertenecieron a su familia, en particular a su padre, y que fueron compradas por él a un precio casi simbólico y que, por el valor real de estas, incrementaron su patrimonio, asegurando que todo puede ser sometido al proceso de trazabilidad.

“Todo mi patrimonio se basa en las propiedades que me dejaron mis padres y mis abuelos, que yo les compré de una manera por decirlo testimonial, simbólica. Si se dan cuenta en qué momento crece mi patrimonio, es en el momento en el que me transfiere mi padre, don Silvio Ovelar, propietario de una estancia, a mi nombre, en ese momento”, justificó.

“En el Paraguay nos conocemos todos, y más aún en el interior. Entonces, se puede hacer trazabilidad, en mi caso particular, de cada uno de mis bienes”, aseveró.

Nombramiento de su esposa en Itaipú: mezcla de capacidad y cupo político

Ovelar se refirió además al polémico nombramiento de su esposa, Iris Magnolia Mendoza, como directora jurídica de la Itaipú. Ovelar remarcó que Mendoza es funcionaria de la institución desde hace 17 años. “Ella se inició en las ‘divisiones inferiores’ hasta llegar a ‘jugar en primera división’. Por los vaivenes políticos, la mandaron al ‘banco de suplentes’ y ahora vuelve a ser ‘titular”, dijo.

Ovelar señaló que no tiene vergüenza de que su esposa sea designada en el cargo, como sí se avergüenza del famoso caso de “trato apu’a”. Aseguró que es una mujer preparada, con amplia formación, que tiene altas capacidades y méritos para el cargo en el que fue nombrada.

Consultado sobre si el nombramiento corresponde a esas capacidades o a su pertenencia al movimiento Honor Colorado, dijo que es una mezcla de ambas cosas. “Ese es un cargo de confianza y yo le agradezco al Presidente la confianza que tiene en ella”, dijo.

“Por eso yo siempre digo: ella es la capa y yo soy el buche. Yo tengo promedio 3,75 en la universidad y ella tiene 4,70. Ella tiene posgrados aquí y allá y yo soy apenas un cientista político. Yo no sería lo que soy sin mi esposa. Si yo tuviera una tilinga como esposa, no sería presidente del Congreso”, remarcó

“Críticas son solo por pertenecer al cartismo”

Ovelar dijo además que las críticas corresponden solamente a su pertenencia al cartismo y que el objetivo es debilitar al movimiento del expresidente Horacio Cartes.

El presidente del Senado se refirió además a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al líder del movimiento, reiterando que para él fue una intromisión directa en los asuntos internos del Paraguay.

Además, dijo que ese asunto se va a ir esclareciendo y que finalmente se verá el resultado.

Mario Abdo no pidió una oficina en el Senado

El presidente del Congreso aseguró que no recibió, al menos de manera oficial, ningún pedido de manera formal de una oficina para el expresidente Mario Abdo Benítez como senador vitalicio.

Personalmente, aseguró que todos los expresidentes que quieran participar activamente de la gestión como senadores vitalicios serán bienvenidos y que considera que sus experiencias al frente del gobierno son muy importantes para cuestiones tan importantes como las que se vienen, poniendo como ejemplo la renegociación del tratado de Itaipú.

