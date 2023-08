Critican papelón “internacional” por intentar derogar convenio con Unión Europea

La exsenadora por el Partido Democrático Progresista, Desirée Masi, recordó que incluso antes de que culmine el periodo parlamentario anterior ya habían expresado a los impulsores de la derogación del convenio con la Unión Europea que el método que pretendían usar -vía ley- era ilegal.

“Están jugando con definiciones, metiendo cucos, y creo que ya basta de este papelón nacional e internacional. Se les dijo desde un inicio”, expresó la exparlamentaria.

Lamentó que el canciller de la Nación, Rubén Ramírez, esté tratando de “arreglar los disparates que han dicho diputados como senadores, da pena”.

“Lamento mucho escuchar al canciller, un funcionario de carrera, de que la vía esta de la derogación no es la conveniente, no es la legal, porque cualquiera que haya leído el convenio, yo leí el anexo dos, vas a ver que a partir del artículo 25, 26 y 27 está la forma en que uno puede modificar o no parte, o esto o aquello”, expresó Masi, en conversación con la radio 1080 AM.

Embajador de UE había expresado sorpresa por intento de derogación

La colaboración de la Unión Europea no se da solo con nuestro país, sino que también lo hace con otros países del mundo, comentó el embajador de la UE, Javier García de Viedma, a la misma radio en diciembre del año pasado, cuando se iniciaba el debate sobre rechazar el convenio entre Paraguay y el bloque europeo.

“Este tratado se firmó mucho antes de que existiera el proyecto de transformación educativa, que no financiamos nosotros. La palabra transformación es solo eso, un término que se usa todo el tiempo en el ámbito de la educación”, sostuvo.

Para García de Viedma, la consecuencia más evidente es que el convenio de financiación para el apoyo de educación en nuestro país se quedaría sin regulación, lo que bloquearía la posibilidad de transferencia de fondos.

Cabe recordar que el sector cartista en principio se mostró firme para solicitar la derogación de Ley 6659/20 “Que aprueba el convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el Programa de Apoyo a la Transformación del sistema educativo en Paraguay”, sin embargo, ahora da un paso atrás en esa postura, manifestando que están analizando minuciosamente.