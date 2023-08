Justo Zacarías Irún recibe acuerdo constitucional para ser director de Itaipú

Con 36 votos a favor, la Cámara de Senadores dio esta tarde su acuerdo constitucional a Justo Zacarías Irún para estar al frente de la Itaipú Binacional. La designación del exdiputado y exgobernador del Alto Paraná era cuestionada por representantes de la oposición, de los que finalmente cinco de ellos votaron en contra de dar este acuerdo.

Los senadores que optaron por no dar el acuerdo a Zacarías Irún fueron: Kattya González (PEN), José Oviedo (PCN), Yolanda Paredes (PCN), Celeste Amarilla (PLRA) y Rubén Velázquez (Yo Creo). Entre estos legisladores, González había declarado que el exdiputado “no es una persona preparada” para el cargo y con esto tampoco para la “renegociación del Anexo C”.

Por su parte, el director paraguayo de Itaipú Binacional había señalado que durante su gestión en la entidad, los planilleros dejarían de existir.

“Si existen planilleros, significa que no van a trabajar; si no van a trabajar entonces no marcan y si no marcan pueden ser pasibles de despido justificado”, declaró Justo Zacarías Irún.

Senado da acuerdo al titular del BCP

Por otra parte, el Senado también dio su acuerdo constitucional a Carlos Carvallo Spalding como titular del Banco Central del Paraguay (BCP) con el voto de 39 senadores.

Asimismo, también con la misma cantidad de votos se dio el acuerdo a Liana Emilce Caballero Krause como miembro titular del directorio del BCP.

