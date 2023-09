Ministros designados por Peña como consejeros de Itaipú también serían pasibles de juicio político, según exconstituyente

Hugo Estigarribia, exsenador y exconstituyente, explicó que Santiago Peña, presidente de la República, incurrió en una violación a la Constitución al designar a ministros del Poder Ejecutivo como consejeros de Itaipú, por lo que tanto Peña como sus ministros son pasibles de un juicio político y destitución de los cargos.

“Si no revoca él esto, es causal de juicio político por mal desempeño de funciones. Ahora no existe la mayoría que se necesitaría, probablemente es que por eso se ríe así de la gente. Está mal asesorado o si no, no le interesa directamente. Lo que ellos están argumentando de ese artículo 240 de la Constitución refiere a leyes que establecen competencias de las funciones de los ministerios, y conforme al artículo 137 de la Constitución, está en el tercer orden de la prelación de las leyes”, indicó.

Estigarribia contó que incluso en el libro escrito por el padre de Roberto Moreno, asesor jurídico del Presidente, José Moreno Ruffinelli, en coautoría con Evelio Fernández Arévalos y Horacio Pettit, habla de las incompatibilidades que hoy se cuestionan a la designación realizada por Santiago Peña en Itaipú, en la página 247.

Ministros también serán pasibles de juicio político

Según explicó el exconstituyente, la designación hecha por Peña daña gravemente la investidura presidencial de por sí, no dando cumplimiento a la Constitución de una forma tan abierta, grosera y habiendo sido advertido previamente de una violación constitucional cuando anunció los nombramientos.

“Una vez que asuman los ministros del Poder Ejecutivo estos cargos, también se les puede hacer juicio político. No solamente contra el Presidente, también contra los ministros cuando asuman, por asumir un cargo con el cual sea incompatible”, alegó.

Argumento que además de mal desempeño de sus funciones al no cumplir la Constitución Nacional, tampoco cumplirían la exclusividad en sus funciones.

Diputados obligados a promover juicio político

Estigarribia habló de que los legisladores tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y las leyes, sin embargo, no existe sanciones para los mismos en caso de no hacer un juicio político a Santiago Peña.

“Los diputados tienen la obligación de hacer cumplir la Constitución también, y es su obligación el promover juicio político, pero no está prevista una sanción para ellos si no lo hicieren. Las únicas sanciones son la pérdida de investidura en casos previstos, que en Diputados nunca se aplicó la pérdida de investidura, solamente en Senadores. Se supone que el pueblo les va a castigar con su voto, pero no hay sanción”, precisó.

Afirmó que los diputados opositores, aunque sean minoría, de manera simbólica tendrían que plantear el juicio político.

Consejeros no manejan relaciones exteriores

Para Estigarribia, no ve capaz al presidente Peña de revocar la designación de ministros como consejeros de Itaipú, pero afirmó que si lo que pretende el Gobierno paraguayo es transmitirle respeto a Brasil, el mayor respeto que puede transmitir un jefe de Estado a otro es el cumplimiento de la Constitución.

“Una renegociación del Tratado se hace con las altas partes contratantes. Las altas partes son los gobiernos, no estos consejeros de Itaipú son los que van a negociar nada. Estos son las partes del consejo de administración de Itaipú. Pero la negociación se puede hacer a través de los negociadores que designe el Gobierno. No necesitan ser consejeros de Itaipú para negociar, porque el manejo de la agenda de las relaciones exteriores lo tiene el presidente de la República, no el consejo de Itaipú”, agregó.

Mencionó que en Paraguay ya se registró un caso cuando Héctor Lacognata en época del gobierno de Fernando Lugo, ocupó el cargo de canciller y consejero de Itaipú, sin embargo, al darse a conocer el caso, renunció a ambos cargos.