Media sanción a proyecto contra violencia en eventos deportivos en Diputados

Según indicó el titular de la Comisión de Deporte, Rubén Roussillón (ANR, FR), la parte central del proyecto establece la creación de un Registro Nacional de Espectadores (Renaes), que estará a cargo de la Policía Nacional, donde se registrarán los datos de todos los asistentes a eventos deportivos.

Este sistema de registro tendrá un apartado especial para los sancionados y que no podrán ingresar a los eventos masivos. Se establece que el control de identidad estará a cargo exclusivamente de la Policía Nacional o la Fiscalía.

También se agregó taxativamente que la Comisión Nacional de Seguridad estará compuesta por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Deportes, la Secretaría Nacional Antidrogas, el Ministerio Público y un representante de deportes profesionales (organizador).

Violencia en el deporte: ley se aplicaría desde 1.000 espectadores

Una reforma introducida es que deberán cumplir con los requisitos de esta nueva ley todos los eventos deportivos que congreguen a al menos 1.000 espectadores. Inicialmente se estableció como base 2.500 espectadores.

También se amplió el perímetro para los controles, de 500 metros a 2.000 metros a la redonda del sitio del evento, y que el Ejecutivo deberá reglamentar en 60 días tras la promulgación.

Los diputados Guillermo Rodríguez (Yo Creo) y Jatar Fernández (ex Cruzada Nacional) tuvieron un pequeño roce luego de que el primero haya utilizado de manera “despectiva” el término “barrabrava”.

“Voy a referirme como delincuente a cualquier barrabrava, chespi, craquero que vaya a los estadios de fútbol para expresar sus frustraciones o para generar violencia, no merece violencia, no merece vivir en sociedad y no puede ser llamado hincha de ningún club”, dijo Rodríguez.

Fernández, quien defiende su pasado como barrabrava, reclamó por la generalización: “Entre los policías también hay adictos, acá en la cámara también hay adictos, puedo decir nombres si quieren, podemos jugar jaque mate, qué problema hay. Conozco todo eso porque estuve una vez en ese mundo”. Tras las aclaraciones, no pasó a mayores.