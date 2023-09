Censo 2022: Cámara de Senadores aprobará el pedido de interpelación para Iván Ojeda

La Cámara de Senadores tratará en sesión ordinaria de la fecha, convocada para las 10:30, el proyecto de resolución que cita e interpela al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, por supuestas inconsistencias en los resultados del Censo 2022.

El líder de la bancada cartista, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que el bloque del movimiento Honor Colorado acompañará el pedido de interpelación. Indicó que si existen dudas, esta es la oportunidad para que el director del INE aclare.

Núñez mencionó que solicitarán antecedentes de años anteriores para comparar hasta qué porcentaje de cobertura se tuvo. Cuestionó entre líneas a la oposición al señalar que le preocupa los US$ 43 millones, pero no el dineral que se dilapidó en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Por su parte, Ojeda, quien fue confirmado al frente del INE por el presidente Santiago Peña, dijo que no existe un país en el planeta que llegue a un 100% de cobertura censal.

“El Paraguay llegó a una cobertura del 94%, o sea hay un 6% de personas que no fueron censadas, pero la metodología exige que por lo menos se pase el 90% de cobertura”, dijo el alto funcionario quien concurrió ayer al Congreso para reunirse con el presidente del Senado, Silvio Ovelar (ANR, cartista).

Irregularidades detectadas en el censo por Contraloría

La Contraloría General de la República detectó pagos a funcionarios de unos G. 10.880 millones en rubros que no correspondían, hasta cuestionarios del censo que no se completaron correctamente.

Sobre las observaciones del ente contralor, Camilo Benítez, el director del INE respondió: “No hay plata je’u (no hay corrupción), no hay daño patrimonial. Eso a que hace referencia (la Contraloría)... nosotros seguimos lo que dice la ley del presupuesto y su clasificador que señala claramente el rubro 141 que permite remunerar a las personas que son contratadas temporalmente y da taxativamente el caso de los censos y las encuestas”, afirmó Ojeda.

También mencionó que es evidente que las explicaciones científicas no son suficientes o no están siendo entendidas por lo que sus afirmaciones se van a dilucidar en un ámbito político.

Comentó que habló con Peña y que él le dijo que siga explicando a la gente para que tenga toda la respuesta.