La Cámara de Senadores tratará el miércoles 20 el pedido de interpelación para el titular del Censo

El proyecto de resolución fue presentado por senadores que integran la multibancada opositora y por el senador Patrick Kemper (Partido Hagamos). Existen dudas de su aprobación ya que Ojeda es cupo político del senador Derlis Osorio (ANR, independiente), aliado del cartismo y actual presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto.

La iniciativa consta de diez preguntas que pretenden realizarse a Ojeda en caso de que el pleno apruebe el pedido. En otra sesión lo citarán. Entre las preguntas se encuentran: ¿Cuál ha sido el plan de ejecución de los fondos dispuestos para la realización del censo por parte de su institución? También que informe su rendición de cuentas, de manera detallada y pormenorizada, de los US$ 43 millones otorgados para la realización del censo.

Asimismo, ¿cuáles han sido los motivos técnicos por los cuales se han obtenido los resultados expuestos, muy por debajo de las proyecciones estimadas que señalaban la cantidad de 7.554.796 habitantes?

Lea más: Paraguay tiene 6.109.644 habitantes, según el último Censo

Otra pregunta que se le trasladará es el porcentaje de cobertura del censo, ofreciendo la documentación probatoria suficiente y cómo afectará a la ciudadanía el incremento del producto interno bruto per cápita del 22% y el aumento de la deuda pública per cápita de US$ 444 tras la exposición de los datos dispuestos por el censo.

Además, ¿cuáles son las causas y consecuencias de las variaciones que se evidencian al cruzar los datos en los distintos registros públicos como ser el Registro Único del Estudiante, nacimientos, vacunaciones, etc.? Buscan saber cuál es el impacto potencial del presente censo en el diseño e implementación de programas sociales, teniendo en cuenta que los indicadores de pobreza o datos sociodemográficos sufrieron una sensible variación.