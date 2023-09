Efraín Alegre afirma que con Santiago Peña la minoría gobierna el país

- ¿A qué se dedica Efraín hoy, a casi seis meses de las elecciones?

- Yo me dedico siempre a la política y tengo con mi familia un negocio familiar en el sector inmobiliario. Hago lo que siempre hice: trabajar. Seguimos firmes. Más que nunca hay mucho por hacer por nuestro país.

- ¿Cuál es la lección de la derrota?

- Claramente, que hay que unificar todas las fuerzas. Estamos hablando con todos los sectores, con distintos presidentes de partidos con esa visión. Hay que hablar qué pasó: ¿por qué se abrió Payo (Cubas)?, ¿por qué se fue Euclides? Ellos decían: “Queremos que el voto se haga vía padrón nacional” para poder participar. Se logró el padrón nacional y aún así no participaron..., bueno, hablaremos, los escucharemos, debemos escuchar a todos y sacar las conclusiones con tiempo, de tal manera que no haya ningún tipo de cuestiones para que el 2028; nos encuentre completamente unidos. La realidad es que la oposición que votó contra el modelo de (Horacio) Cartes es del 58% de los electores. Los que gobiernan obtuvieron solo el 42% de los votos.

- Pero ellos tienen el poder...

- Porque ese 58% se presentó dividido. Entonces, la tarea a partir de ahora es persistir en la unidad. No hay otro camino. El resto es historia. La mayoría quiere otro modelo de Gobierno que la actual ley electoral no permite. Entonces, encarguémonos que esa mayoría tenga un solo candidato para que tengamos el Gobierno que tanto reclama y se merece el Paraguay.

- ¿Cuál es el camino para buscar la unidad?

- Mire, insisto en remarcar ese 58% de la ciudadanía que está en contra del modelo continuista. Ese 58% no es una mayoría ajustada. Es una mayoría contundente. Entonces, unámonos la mayoría que queremos el cambio en el Paraguay. Vamos a unirnos y presentarnos con una sola chapa para garantizar la alternancia y el cambio.

- ¿La Concertación menospreció a Payo Cubas? ¿Hubo mucha soberbia?

- Pero ninguna soberbia. Todo lo contrario. La Concertación ha representado el proyecto más amplio que conoce la historia del Paraguay. Nunca antes se ha dicho: “Bueno, señores, acá vamos a elegirnos entre paraguayos, no importa de qué partido sean”. Se utilizó el padrón nacional. ¿Qué instrumento puede ser más democrático para elegir al ciudadano?

- ¿Cómo lo ve en el Gobierno a Santiago Peña, su rival en las elecciones?

- Hay que ver lo que hace. Recién pasó un mes. Hay que dejarle organizarse, moverse. Como oposición responsable, productiva, positiva tenemos que darle un poco de tiempo. Desgraciadamente, ya estamos comenzando a ver cómo el Gobierno privilegia a sus amigos. “Fulano, sultano ya están mejor”, leemos cada día en la prensa, un reflejo del Estado prebendario que tenemos. Cuando asumió Cartes (en el 2013) la deuda externa era de unos 4.000 millones de dólares. Entregó a Mario Abdo con 9 mil millones (dólares). Hoy superamos los US$ 16 mil millones. ¡Qué les parece! Lo que se puede apreciar es el copamiento institucional de control de Diputados, Senadores, Fiscalía aunque, aclaro, tenemos esperanzas en el nuevo fiscal (general del Estado, Emiliano Rolón) si bien hay agentes importantes que responden a este sistema, igual en el Poder Judicial...

- ¿Y cómo está parada la oposición?

- Necesitamos de una oposición sólida, fuerte para ejercer la tarea de control. La oposición no puede andar preocupada en negociar, de transar con el Gobierno. Noo. Eso mata a la oposición. La oposición tiene que representar los intereses del ciudadano ante el poder, ser la voz del ciudadano ante el poder.

- La realidad es que está muy dividida. ¿Cómo cree que va a solucionar ese pleito por la titularidad del PLRA?

- Hay una realidad incontrastable. Está en la Constitución, en la ley electoral, en el estatuto partidario que señala que el presidente del partido solamente puede ser electo por el voto directo.

- Pero usted ya está afuera...

- Estamos frente a un atropello que espero sea prontamente resuelto en las instancias judiciales. Esto es una cuestión que tuvo que haberse resuelto hace rato. Lamentablemente, andan dando vueltas. El resto es atropello, atraco, usted le puede poner el nombre que quiera, más allá de las circunstancias.

- Si el tribunal falla en su contra, ¿cuál es el plan, formar un frente opositor independiente?

- ¡Pero por supuesto! Nuestra posición es invariable. Independientemente de lo que se resuelva, nosotros estamos determinados a seguir trabajando con los demás sectores de la oposición para representar y defender los intereses ciudadanos.

- Si es arbitraria la forma que lo despojaron del poder del partido, ¿por qué no se vota para resolver?

- Yo no tengo inconvenientes de que podamos adelantar las elecciones en 90 días para elegir un nuevo Presidente, si es eso lo que demanda el pueblo liberal; no que elija Cartes al nuevo Presidente.

- El partido necesita renovación después de la derrota, dicen...

- Bueno, no hay problema. Lo que pasa es que estas autoridades que arremeten contra la institucionalidad no quieren elecciones. A ellos solo les conviene tomar el partido por la vía del atraco.

- ¿Cuál es el beneficio que sacan?

- Desde luego que hay una gran interés del oficialismo de tomar la conducción del principal partido de oposición. ¡Imagínese! Si hay dudas de a quién le conviene, apliquemos la Constitución y la ley. Estamos hablando del principal partido de oposición. Los que gobiernan están copando todo, entonces qué mejor que silenciar al Partido Liberal Radical Auténtico. Pero no lo van a conseguir. Más allá de lo que venga, no será silenciado el PLRA que tendrá a sus líderes como siempre en primera línea para defender la historia, los principios, los valores en este momento importante de nuestra coyuntura política. Así lo hicimos en la dictadura y así lo seguiremos haciendo...

- Numerosos opositores ya se autotransfirieron al oficialismo, incluidos senadores, diputados...

- El escenario es realmente triste, donde quienes fueron electos por la oposición rápidamente pasaron a engrosar las filas del oficialismo, del cartismo. Es cierto, es una realidad dura. Es la enseñanza que nos dejan las últimas elecciones, la necesidad de trabajar, de construir con tiempo los proyectos que representan a la gente. Vamos a tener muchas dificultades todavía, muchas adversidades, mucho dinero todavía va a correr para destruir la unidad. Claro que sí. Lo sabemos. Pero ese es el desafío. Nadie dijo que va a ser fácil.

- ¿Esa unidad no pasa por su retiro?

- Yo no quiero distraer el asunto interno de los temas centrales. La conducción del partido tiene una institucionalidad establecida. Yo no soy Presidente porque a mí se me ocurrió. A mí me eligió el pueblo liberal por mayorías aplastantes. Hemos triplicado, cuatriplicado a los candidatos que nos compitieron en las elecciones. La institucionalidad no se construye caminando torcido, en contra de los estatutos, la ley y la Constitución. No es que la ley se aplica cuando a uno le conviene. Cuando se atropella la institucionalidad en la enmienda y se atropella al Presidente del Congreso en aquel entonces, que era Robert Acevedo (liberal, ya fallecido) y se hace por el costado una sesión, bueno, se atropella la institucionalidad. Bueno, es lo mismo que se ha hecho ahora en el partido.

- ¿Cuáles son los temas centrales de los que se quiere distraer?

- El tema de la energía en estos días, por ejemplo. El Gobierno habla de que vamos a usar toda la energía de Yacyretá. Al final parece que no. Entonces, nos desorienta. Tenemos dos grandes hidroeléctricas que pueden cambiar la historia del Paraguay. Pero para eso necesitamos de una política energética, no pequeños fuegos artificiales con declaraciones que terminan en la nada. En primer lugar, necesitamos derogar el Acuerdo Cartes-Macri. Mientras esté ese acuerdo, Argentina seguirá diciendo que el Paraguay tiene deudas que pagar. Entonces, tenemos que empezar a darle una suerte de institucionalidad a la República, entender que la energía es nuestro principal recurso para el desarrollo y no hacer tiros al aire como están haciendo ahora. Al final no se resuelve Yacyretá, tampoco se resuelve el problema de la hidrovía. Entonces, esos son los grandes temas, no estas discusiones domésticas mirandonos el ombligo. Está el problema de la seguridad, el crimen organizado, los grupos mafiosos que revolotean en el Gobierno, en el Parlamento. Se ha asesinado fiscales. Hay que tomar medidas radicales contra el crimen organizado para que no nos alcance lo que pasa en México, Colombia, Ecuador. Fíjese Ecuador. Ya matan candidatos a Presidente, matan periodistas. La seguridad es la puerta que nos va a llevar al desarrollo. Tenemos que discutir sobre nuestra política energética, ¿qué vamos a hacer con la Caja Fiscal, con los fondos del IPS que quieren llevar de aquí para allá...? Las cuestiones intestinas no le interesan a nadie porque cualquier ciudadano está más preocupado en cómo llenar su heladera.

- ¿Por qué no surtió efecto el discurso opositor antiCartes en las elecciones?

- Yo no creo que pase por el discurso. Ahí tenemos el resultado. El cartismo tuvo 42%. El partido Colorado de Cartes es minoría. Es más, ni siquiera es el 42%. Si uno revisa los números el cartismo estaría por el 27 a 28%, los otros son disidentes. El desafío que tenemos los de la oposición es construir la unidad. Somos el 58% pero estamos divididos y en la llanura mientras la minoría está copando todo...

- ¿Qué se siente haber perdido y ser abandonado por los que estaban detrás de usted hasta las elecciones?

- Que una convención donde participan 600 personas, de los cuales 315 supuestamente, más los suplentes, hayan tomado esa decisión, eso no representa a la ciudadanía. Los que andan gritando: “Que se vaya Efraín” por lo visto no están tan seguros de sí mismos de que la ciudadanía los va a apoyar. Por visto que tienen miedo. Reitero: Vamos a hacer elecciones en dos a tres meses -aclaro, yo no voy a ser candidato- pero tienen miedo y quieren andar por caminos torcidos.

- ¿Esta confrontación puede ahondar las heridas?

- No comparto. Estamos con problemas, claro que sí. Pero por favor, no nos quedemos en estas nimiedades. Hasta me desagrada hablar de estas miserias. Tenemos que hablar de los proyectos superiores, de los grandes problemas que padecen los paraguayos: la Caja Fiscal, los fondos del IPS que quieren llevar de aquí para allá. Que este Gobierno no se confunda por esa apariencia superadora que tiene, que arremete y copa todas las instituciones, que recuerde que la mayoría del país quiso la alternancia.

- Sus detractores en el partido hablan de miles de millones de guaraníes de deuda que usted dejó en el PLRA. ¿Qué hay de cierto, qué hay de falso?

- Claro que tenemos deuda. Nosotros solamente recibimos ingresos de los aportes y subsidios del Estado. No tenemos por supuesto dinero del narcotráfico ni de ningún lado. Si el Estado no paga lo que la ley establece, no tenemos otra alternativa que esperar. Al partido se le debe a la fecha de hoy más de 45 mil millones de guaraníes. En la medida en que no nos paguen, seguiremos endeudados. Cuando nos paguen, va a sobrar dinero. Lo que pasa es que le dan la vuelta. Por eso ya aprendí y renuncié a ser administrador del partido, ni en la campaña proselitista. Por haber sido ministro de Obras Públicas me tuvieron 12 años con supuestas investigaciones poniendo en duda mi honestidad...

- Por la famosa “Ruta de la mentira”...

- Sí. Ahora que no soy candidato la Fiscalía y el juez salen y dicen: “No tienen basamento las denuncias”, pero el fallo aparece más de una década después...

- Finalmente, no va a ser candidato a Presidente del partido pero ¿aceptaría volver a ser candidato a Presidente de la República?

- El candidato para el 2028 tiene que ser aquel que la ciudadanía apoye, como fue en el 2023. Esos que se plaguean y nos tiran lodo encima, a todos ellos les ganamos, no por el doble, les cuatriplicamos. Tuvimos casi el 70% del voto en las elecciones.

- ¿Eso puede volver a suceder?

- En el 2028 vamos a candidatar a aquel que tenga el mayor respaldo ciudadano y que nos represente con una propuesta realmente de cambio en el Paraguay...

- ¿Puede volver a ser Alegre?

- ¡Noo, chamigo! Hay mucha gente que puede ser, que tiene mucho más energía, más fuerza que yo, así que..., vamos a buscar al mejor candidato...