Video: abrazo en el Parlasur tras polémico “anuncio de guerra”

Durante la sesión del Parlasur de este lunes, el legislador argentino Alejandro Karlen, propuso durante su intervención en el pleno darse un abrazo en signo de amistad con el diputado paraguayo, Rubén Rubin.

“Por eso le propongo un abrazo entre argentino y paraguayo para dejar saldada esta mala interpretación de la prensa en una declaración del diputado Rubén Rubin”, dijo Karlen.

Posteriormente, ambos legisladores se levantaron de sus curules para darse el abrazo en el pasillo de la sala de sesiones.

Polémicas declaraciones de guerra de Rubín

El diputado Rubén Rubin, de Hagamos, haciendo uso de la palabra durante la sesión de la semana pasada en Cámara de Diputados, en el momento en que se trataba el conflicto con Argentina por la Hidrovía y Yacyretá, aseguró que iría a la guerra contra Argentina si se diera y habló de que el presupuesto para el Ministerio de Defensa debe ser una prioridad.

“Yo, como joven paraguayo, sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”, aseguró, además de afirmar que lo primordial no es la cantidad de soldados o efectivos con que cuentan las Fuerzas Armadas Paraguayas, sino la tecnología, como “misiles que alcancen a zonas claves de la región, misiles que protejan nuestros recursos. Eso, por ejemplo, me parece una locura, pero no es culpa de Argentina, sino nuestra. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando préstamos para la compra de armamento a un país que trabaja con China?”, cuestionó el diputado.

Hidrovía: Harms trata de irracional cobro de peaje

Walter Harms, diputado colorado que también es parlasuriano, dijo que fueron a la sesión del Mercosur preocupados por el cobro irregular, ilegal, y fuera de acuerdos suscritos del peaje, por parte de Argentina por el uso de la hidrovía.

“El Paraguay viene a este parlamento a reivindicar ese derecho a la libre navegabilidad del río Paraná-Paraguay. Paraguay es propietario de la tercer flota fluvial más grande del mundo, y lo hemos hecho siempre históricamente a través de esta hidrovía, pero nunca de un país hermano como Argentina, que hoy reitero, de manera irracional e ilegal, impone de manera arbitraria un peaje que no corresponde”, criticó.

Agregó que buscan que la voz del Paraguay se escuche no solo en el Parlasur, donde expresaron mediante un comunicado estar en absoluto desacuerdo por las medidas tomadas por la Argentina, en conjunto de las cancillerías de Brasil, Uruguay y Bolivia, a quienes agradeció el apoyo.

Hidrovía: Kattya aboga por solución entre presidentes

Kattya González habló de la firma de Nestor Kirchner, Luis Inacio “Lula” Da Silva, de Nicanor Duarte Frutos y de Tavaré Vázquez, estampadas en el protocolo constitutivo del Parlasur, del 9 de diciembre del 2005, resaltando la voluntad que motivó a los presidentes a construir un espacio compartido de representación de los pueblos.

“También puede verse cómo en el artículo 3.7 de los 8 principios enumerados, se dicta la promoción del desarrollo sustentable del Mercosur, y el trato especial y diferenciado para los países de economías menores, y para las regiones para menor grado de desarrollo”, agregó.

Instó a que, en este momento de alta sensibilidad, se llame a la pacificación y a que se establezcan auspiciosos canales de diálogo entre los países hermanos íntimamente unidos. Posteriormente, Kattya acercó mediante secretaría de presidencia el comunicado firmado en conjunto por varios países que rechaza el cobro unilateral del peaje por el uso de la Hidrovía establecido por Argentina.