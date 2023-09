Lo que respondió el fiscal tildado de “a medida” de Erico Galeano

El agente del Ministerio Público Néstor Coronel, quien encabeza la causa en la que está imputado por lavado de dinero y asociación criminal el parlamentario Erico Galeano, argumentó los motivos por los que decidió pedir el arresto domiciliario para el senador, y no la prisión preventiva, como habían solicitado sus colegas, quienes anteriormente tenían la causa y fueron recusados.

Según el agente Néstor Coronel, en la etapa actual de la investigación no se dan los presupuestos para pedir prisión preventiva.

Lea: A Ultranza: Erico Galeano es el único procesado con arresto domiciliario

El agente sostuvo que por ley solo se da prisión preventiva cuando resulta indispensable para que la persona se someta al proceso. En esta caso, dijo, no hay posibilidad de obstrucción o fuga de la persona investigada.

Galeano “mostró predisposición”, según fiscal

Según el agente, Erico Galeano mostró predisposición a colaborar en la investigación. “Existe una persona identificada y se presupone que es la que cometió el hecho, pero peligro de fuga u obstrucción no se puede sostener”, dijo el fiscal.

El investigador continuó argumentando que no se daban los presupuestos para la prisión preventiva. “Si bien es cierto que mis colegas pidieron prisión, en aquel entonces no se podía determinar la actitud del incoado. Lo que se pudo visualizar con la investigación es que esta persona se presentó a prestar declaración indagatoria, solicitó diligencias debidas y el Ministerio llevó adelante diligencias conducentes hacia los hechos que se encuentran inmersos en el acta de imputación. Todo esto de alguna manera me generó la convicción de que la prisión preventiva no era el camino”, continuó explicando el fiscal.

Lea más: A Ultranza: Erico Galeano se presenta ante el juez y asegura que se someterá a la justicia

“Lo voy a hacer en cualquier caso”

El fiscal respondió a las críticas diciendo que él no está actuando a la medida de nadie. Aseguró que nunca habló con Erico Galeano ni tampoco con su abogado.

“Hay que evaluar las circunstancias que rodean al caso. No me caratulo como ‘a la medida’ de nadie; hago por conocimiento, y lo voy a hacer en cualquier caso en el que no corresponda una prisión preventiva”, aseveró el investigador del Ministerio Público.

Tras el pedido de la Fiscalía, el juez Gustavo Amarilla dictó el arresto domiciliario del senador colorado Erico Galeano Segovia. Incluso le dio permiso de ir a sesionar los miércoles al Congreso Nacional.

Más info: Erico chicaneó hasta conseguir un “fiscal a su medida”, dice Amarilla

Llamó la atención que la propia Fiscalía cambiara de postura y pidiera esa medida para el legislador, siendo que con la imputación el pedido era de prisión preventiva. Increíblemente, el imputado por lavado de dinero y asociación criminal para el narcotráfico se convirtió en el único procesado en gozar de este beneficio, entre los más de más de 15 investigados en A Ultranza Py.