Peña pidió apoyo a la ANR y dirigentes repudian despidos, feminicidios y pésimo transporte público

Tras la exposición de Santiago Peña, el órgano partidario resolvió respaldar su gestión y lo instó a seguir los ideales colorados. No obstante, varios oradores le pidieron velar por la gente y no solo por la “macroeconomía”; repudiaron los despidos masivos de correligionarios en la función pública; cuestionaron que sigan las peleas internas y la falta de postura de la ANR y el Poder Ejecutivo sobre los feminicidios y el pésimo transporte público.

Peña primero se ubicó frente a Horacio Cartes, para pedir la aprobación de su renuncia como miembro titular de la Junta y posteriormente ocupó el atril.

Destacó su gestión presidencial -de mes y medio- y lanzó numerosas promesas como “eliminar la pobreza extrema” y “reducir la pobreza” plan que estará a cargo del ministro de Desarrollo Social Tadeo Rojas.

Subrayó que la ANR ya no pelea “contra otros partidos sino contra sus propias debilidades” y destacó que la ciudadanía votó por estar mejor antes que por los discursos de odio.

Sin tutelajes, dijo Santiago Peña

No habló sobre EE.UU. y las denuncias lanzadas contra Cartes, pero dijo que no aceptaría “tutelajes” y destacó la defensa de la soberanía frente a Argentina por la Hidrovía y por Yacyretá. Dijo que no vino a transformar el Paraguay, sino a acelerar el proceso de mejora.

Posteriormente los oradores fueron Juan Carlos Galaverna, Nicanor Duarte Frutos, Zunilda Borja, Carmen Alonso, Jesús Giménez, Julio Velázquez y Colim Soroka. Giménez y Alonso fueron los más críticos hacia el oficialismo de la ANR.