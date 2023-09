Pese a no rendir cuentas, intendentes cartistas siguen recibiendo dinero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llamativamente sigue desembolsando recursos a dos intendentes cartistas que no cumplen con todos los requisitos para recibir dinero del Fonacide y royalties. Se trata de la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán, esposa del diputado cartista Esteban Samaniego, y del intendente de Puerto Casado Hilario Adorno, hermano del también diputado cartista José Domingo “Mino” Adorno.

La intendenta de Quyquyhó recibió de enero a agosto G. 3.385 millones del Ministerio de Economía, de los cuales G. 2.203 millones fueron de royalties; G. 723 millones de Fonacide y el resto del dinero percibió en concepto de juego de azar y recursos menores.

Asimismo, el recientemente salvado de una intervención por la Cámara de Diputados, Hilario Adorno, recibió de enero a agosto G. 1.599 millones, de los cuales G. 1.106 millones son de royalties y G. 433 millones de Fonacide. También el intendente Antonio Apezteguía (colorado samanieguista), de San Vicente Pancholo, recibió G. 2.153 millones del MEF. El jefe comunal hasta agosto estuvo en falta y recientemente acercó su documentación a la CGR.

Por otro lado, la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú no recibe desembolso del Estado desde el 2022, debido a que el ex intendente cartista Gustavo Rodríguez, quien renunció para evitar su destitución, no presentó sus documentos a la CGR. Si bien, el intendente interino Rodrigo Molinas (ANR) se puso al día con este requisito luego de tomar posesión del cargo, hasta el momento la Comuna sigue sin recibir dinero estatal. Actualmente la Intendencia está a cargo del también cartista Carlos Quiñónez, quien ganó las elecciones complementarias del 10 de setiembre pasado.

Fuera de plazo

Magín Benítez (PLRA), intendente de Villarrica, presentó sus documentos ante la CGR fuera de plazo. Hasta agosto el jefe comunal recibió G. 4.518 millones desde el Ministerio de Economía. El intendente Víctor Díaz (Alianza), de Mariscal Estigarribia, también presentó sus documentos a la CGR fuera del plazo establecido. El jefe comunal no recibe desembolso desde el Ministerio de Economía, y según alegó se debe a que administraciones anteriores no transfirieron los recursos de los impuestos al MEF.

Presentó a tiempo

El intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (cartista) presentó su informe a tiempo, pero debido a deudas anteriores con el Ministerio de Economía sigue sin recibir los recursos de Fonacide y royalties.

En similar situación está la cuestionada intendenta Mirtha Fernández (PLRA), de la ciudad de Valenzuela, quien presentó su informe del segundo cuatrimestre a la CGR, pero no recibe dinero del Ministerio de Economía, pues sigue sin informar que hizo con los recursos del 2021.

El intendente Gustavo Penayo (cartista), de Caapucú, presentó su informe cuatrimestral, pero no recibe desembolso porque no justificó el uso del dinero del 2021. Por último, Pedro Rolando Ortíz (colorado samanieguista), de Benjamín Aceval, no recibe recursos, pero presentó su documento a la CGR. Para que los jefes comunales puedan recibir dinero estatal deben presentar las rendiciones de cuentas a la Contraloría General, en tanto que las presentaciones de informes financieros, patrimoniales y de gestión en carácter de declaración jurada deben ser enviadas al ministerio. Sin embargo, algunos jefes comunales no cumplen a cabalidad con los requisitos, pero sugestivamente igual reciben dinero del Estado.