Puerto Casado: concejales y funcionarios municipales exigen pago de salarios

Son un total de 12 funcionarios quienes reclaman el pago de salarios adeudados por tres meses; en tanto que los concejales contrarios al intendente sostienen que no perciben sus dietas desde hace 7 meses. Las manifestaciones, por de pronto, se realizan frente al local de la Municipalidad y no descartan otro tipo de acciones, en caso de persistir la negativa del intendente en abonar los sueldos.

Severiano Sosa, uno de los funcionarios afectados, dijo que no perciben sueldos desde hace 5 meses, adelantando que hasta tanto no reciban la totalidad de lo adeudado no levantarán la medida de fuerza. Esta situación le afecta en la manutención familiar, aseguro.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, Claudio Martínez (ANR-cartista), cuestionó duramente la actitud del intendente al no pagar sus salarios a los funcionarios. Agregó que Adorno tampoco busca algún diálogo con estas personas para responder al reclamo.

El edil dijo además que los concejales tienen 7 meses de salarios atrasados. Al respecto mencionó que le están dando tiempo hasta este miércoles para solucionar estos inconvenientes, y en caso de que el mismo se mantenga en su posición de no dialogar, se estará tomando medidas más drásticas, inclusive la de cerrar el acceso principal de entrada a la población.

Los concejales alegan que todas estas personas a quienes se les niegan sus salarios son opositoras a la administración del intendente, acusado de cometer supuestamente varios hechos de corrupción con el dinero del municipio.

Imputación

El jefe comunal fue imputado por el fiscal Luis Piñánez por supuesta lesión de confianza, tras detectar que Adorno utilizó dinero o rubros de la Municipalidad en beneficio personal.

El hecho investigado hace referencia a la compra de una lujosa camioneta 0 km con dinero municipal. El intendente Hilario Adorno había pagado G. 50 millones como seña de entrega para retirar el vehículo, inscripto a su nombre, de la empresa Nipón Automotores S.A., según informe del Registro de Automotores.

Pacto azulgrana

Con el mote de “Cámara de la vergüenza”, una mayoría “azulgrana” en la Cámara de Diputados otorgó la impunidad y rechazó la intervención de la gestión del intendente Hilario Adorno.

El diputado Roberto González (ANR-FR), quien había votado por la intervención, había cuestionado duramente a sus colegas, al mencionar que este es un pacto no de impunidad, sino de delincuencia.

Versión del intendente

El cuestionado jefe comunal dijo que efectivamente se adeudan tres meses a unos 12 funcionarios y que se intentó pagar a los mismos; sin embargo, ellos no aceptan, ya que sostienen que son 5 meses de retrasos.

En relación a la deuda que se mantiene con los concejales, el intendente Adorno menciona que recibió un informe de la propia Contraloría General de la República sobre la falta de planillas o actas de las reuniones de los ediles, razón por la cual no puede realizar el pago.

Menciono que los concejales deben primero enviar los documentos a la CGR, para luego la Intendencia cumplir con el pago de sus dietas. Agregó que el intendente dijo además que el conflicto político desatado en la Municipalidad produjo que bajen las recaudaciones. Los contribuyentes están dejando de cumplir con este compromiso, sostuvo.