Lo que dijo Yamil Esgaib tras ser suspendido sin goce de sueldo

Tras ser suspendido por 30 días sin goce de sueldo, el diputado colorado Yamil Esgaib, se retiró de la sala de sesiones de la Cámara Baja, no sin antes manifestar ante los periodistas que cubren el área sus disculpas a todas las mujeres.

Sin embargo, inmediatamente después, dijo que no está arrepentido de haber amenazado a su colega, la senadora Celeste Amarilla. “Pedí disculpas a las mujeres y a todos, porque realmente la mala vibra y la mala propaganda hace que la gente crea lo que no es”, manifestó.

Al ser consultado si estaba arrepentido, sentenció que no. “No me arrepiento porque lo que ocurrió fue entre Celeste y yo. Ella me atacó”, sostuvo.

Respecto a lo ocurrido con la periodista televisiva Rocío Pereira, a quien tomó del rostro con la mano para susurrarle al oído, minimizó, diciendo que ella es “su amiga” y que le dijo en broma “no me vas a ganar”.

Yamil Esgaib anuncia que “reflexionará”

El parlamentario colorado indicó también que los días de suspensión los utilizará para reflexionar y recuperar “la buena onda con la prensa”.

Finalizó su descargo, manifestando que “a las peleas entre gánster no hay que darle bola (SIC)” refiriéndose a la senadora liberal, Celeste Amarilla.

Sacrificio de la bancada colorada

Yamil Esgaib agradeció a la bancada colorada por la suspensión de 30 días sin goce de sueldo, y calificó de un sacrificio que se hizo, “a pesar de que muchos no estaban de acuerdo”.

La votación para la suspensión fue por 45 votos a favor de que la sanción sea por 30 días y 26 votos para que sea por 60 días, prevaleciendo la primera.

Durante los próximos 30 días, asumirá la banca el diputado suplente Julio “Bollo” González.