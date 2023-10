Santiago Peña sacará a Kronawetter del Consejo de la Magistratura

El jefe de Estado, Santiago Peña, confirmó ayer que enviará al Senado el nombre de la doctora Alicia Pucheta, como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM) en reemplazo del Abog. Alfredo Enrique Kronawetter, actual miembro en el órgano extrapoder. Sus palabras fueron vertidas en rueda de prensa en Mburuvicha Róga. El mandatario brindó en la ocasión un resumen de su viaje a Washington DC, Estados Unidos.

En Mburuvicha Róga, Peña adelantó que remitirá, en la brevedad, el nombre de Pucheta al Senado para su juramento. Admitió que su “interés fue, desde el comienzo”, designar a Alicia Pucheta, exvicepresidenta de la República (en el final del gobierno de Horacio Cartes) y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

El Jefe de Estado dijo que hay diferentes posiciones en torno a la duración del mandato en el CM. Sin embargo, Peña indicó que finalmente, con el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto “Ilo” Moreno, entendieron que Kronawetter “está cumpliendo el periodo de Mónica Seifart”, el cual, según dijo, terminaría este domingo 29 de octubre.

Paciello dice que mandato vence en el 2026

Esta semana, el titular del CM, Óscar Paciello, aseguró que Alfredo Enrique Kronawetter debe continuar hasta 2026, salvó que este opte por retirarse o sea removido por juicio político. A inicios de setiembre pasado, el presidente del Consejo de la Magistratura,, luego de ser consultado por nuestro diario, explicó que el presidente de la República Santiago Peña, en la reunión a inicios de ese mes en Mburuvicha Róga, les aseguró a los consejeros presentes que “es respetuoso de los mandatos constitucionales”.

La manifestación de Peña guardó relación con el entredicho acerca del periodo de mandato del consejero Alfredo Enrique Kronawetter, porque este fue nombrado como miembro del CM durante la presidencia de Mario Abdo Benítez para el periodo 2023-2026.

Sin embargo, tras asumir Peña en agosto pasado como primer mandatario, ya pretendió designar a la exministra de la Corte Suprema Alicia Pucheta, como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo la Magistratura, lo que produjo entonces una minicrisis.

Kronawetter, por su parte, había manifestado que no renunciaría al periodo de mandato para el cual fue designado en el Consejo. Alegó que su designación es para representar al Poder Ejecutivo, y no a un presidente en particular, y que no puede ser removido sino por las causales previstas en la Constitución Nacional, como el juicio político.