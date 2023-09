Kronawetter continuará como representante del Ejecutivo en el CM

El presidente del Consejo de la Magistratura, Abog. Óscar Paciello Samaniego, luego de ser consultado por este medio de prensa, explicó que el presidente de la República, Santiago Peña, en la reunión del jueves pasado en Mburuvicha Róga, les aseguró a los consejeros presentes que “es respetuoso de los mandatos constitucionales”.

Lea más: Suman argumentos a favor de Kronawetter en el CM

La manifestación de Peña guarda relación con el entredicho acerca del periodo de mandato del consejero Alfredo Enrique Kronawetter, porque este fue nombrado como miembro del Consejo de la Magistratura (CM) durante la presidencia de Mario Abdo Benítez para el periodo 2023-2026.

Sin embargo, tras asumir Peña en agosto pasado como primer mandatario, pretendió designar a la exministra de la Corte Suprema Alicia Pucheta, como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo la Magistratura, lo que produjoentonces una minicrisis.

Kronawetter, por su parte, dijo que no renunciaría al periodo de mandato para el cual fue designado en el Consejo. Alegó que su designación es para representar al Poder Ejecutivo, y no a un presidente en particular, y que no puede ser removido sino por las causales previstas en la Constitución Nacional.

Seleccionar a los mejores

Prosiguiendo con la reunión con el presidente Peña, Paciello dijo que el mandatario manifestó que necesita del concurso de todos los organismos del Estado. Que cada estamento cumpla con su función.

Lea más: ¿Pucheta al Consejo?: Paciello señala que Kronawetter debe estar tres años, según la Constitución

“Le dijimos (a Peña) que el Consejo de la Magistratura cumple con la Constitución Nacional, con su ley y su reglamento, en todos los casos, y considerando que nuestro trabajo es eminentemente técnico nuestra tarea consiste en seleccionar a los mejores candidatos para ocupar los cargos de ministros de Corte, camaristas, jueces, agentes fiscales, síndicos y defensores públicos”, refirió Paciello.

El titular del Consejo de la Magistratura dijo coincidir plenamente con el presidente Peña quien manifestó que la selección de los mejores candidatos “es la manera que podemos fortalecer el Poder Judicial”.

Justamente resaltó Peña que la clave es el Poder Judicial porque la administración de justicia es fundamental para generar confianza en el desarrollo del país.

Lea más: Advierten de una crisis política si Peña aparta a Kronawetter del CM

De la reunión en Mburuvicha Róga participaron los ocho miembros del CM, su titular Óscar Paciello Samaniego, su vicepresidente Gustavo Miranda Villamayor, Alfredo Enrique Kronawetter Zarza, el ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón, senador Édgar Idalino López Ruiz, diputado Édgar Gustavo Olmedo Silva, Jorge Bogarín Alfonso y César Ruffinelli Buongermini.