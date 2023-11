Indert estaría reteniendo entrega de título a humilde poblador de Mbatoví

Hace un mes, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ya bajo la presidencia de Francisco Ruiz Díaz, debía remitir el título del poblador de Mbatoví (Dpto. de Paraguarí), Juan Báez Benítez, para su inscripción oficial en la Dirección General de Registros Públicos (DGRP). Este sería el último trámite para que el humilde lugareño pueda “terminar” con la zozobra que vive junto a su familia desde hace varios años.

Llamativamente, la entidad no sigue con esa inscripción, pese a que Báez Benítez fue adjudicado con el terreno, pagó por el lote, firmó la escritura y, lo más importante, es que cumple con todos los requisitos para ser sujeto de la reforma agraria.

Una suspicaz visita al titular del Indert

Más llamativo es que toda la tramitación habría quedado paralizada tras una sugestiva visita de la extitular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Marta González Ayala al actual titular del Indert.

González aparecía como una de las que diputó el inmueble, pero en la resolución de adjudicación, se detalla que la misma no es sujeto de la reforma agraria al ser funcionaria permanente de la Universidad Nacional de Asunción (Facultad de Ciencias Económicas).

Ruiz Díaz confirmó el jueves 26 de octubre pasado la reunión con la exfuncionaria del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018). Declaró que no tenía conocimiento sobre el caso del humilde poblador y se enteró de todo mediante González Ayala.

Sin embargo, lo curioso es que el trámite de titulación tuvo avances iniciales dentro de su gestión e incluso el expediente está desde hace varios días en su “secretaría privada”, según fuentes.

Ya pasó por Catastro

Más llamativo es que el título de propiedad como también los planos fueron remitidos al Servicio Nacional de Catastro (SNC). Esta institución no encontró inconvenientes y reconoció a Juan Báez Benítez, como propietario de la fracción de 16 hectáreas, ubicada en la zona de Mbatoví.

La escritura de transferencia del Indert a favor de Báez Benítez se firmó el 9 de agosto de 2023. La adjudicación se hizo el 29 de noviembre de 2022, según la resolución N° 4087/2022.

Indert: Nos extraña bastante, dice abogado

Daniel Fernández, abogado defensor de Juan Báez Benítez, declaró que presentaron al Indert una nota pidiendo el urgimiento de los trámites de inscripción de la titulación. Sin embargo, no tuvieron aún respuesta del ente agrario. Dijo que también pidieron una audiencia con el actual titular de la institución, Francisco Ruiz Díaz, pero tampoco tuvieron retorno.

“La verdad que nos extraña bastante, no sería normal porque no hay ningún obstáculo para que procedan los trámites. Si bien el Indert había remitido inicialmente un pedido de informe de condición de dominio, la Dirección General de Registros Públicos les indicó que en el pedido faltaban asentar algunos datos, pero eso no amerita un retraso para reenviar el documento”, señaló.

El abogado expresó que el ente agrario estaría violando la ley del estatuto agrario, porque esa normativa, en su art. 56, establece que la institución está obligada a entregar el título a los adjudicatarios que abonasen el importe íntegro del lote. “Don Juan (Báez) ya pagó todo”, afirmó.

Intentamos obtener la versión del presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, pero no atendió nuestras llamadas como tampoco respondió los mensajes.