Justicia Electoral “escracha” a las personas que no votaron en abril

“Nosotros vamos a poner en la página, yo creo que puede haber una sanción social, vamos a publicar los nombres, vamos a hacer lo que nos permite la ley”, había indicado Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en abril pasado y es lo que se viene haciendo desde el pasado 28 de octubre en la página de la institución en donde cada Juzgado Electoral departamental va autorizando la publicación de los nombres.

La lista lo puede ver cualquier persona que acceda a la página de la Justicia Electoral y también estará en los Juzgados Electorales de cada departamento, según lo que indica la resolución N° 145/2023. Si bien en ese documento se establece el reglamento para el cobro de un jornal mínimo (G. 103.091), en la Ley 834/1996 no se estipula una sanción para las personas que no pagan la multa.

En Central estaban habilitados para sufragar 1.293.409 personas y no votaron 398.524, en Amambay estaban habilitadas 110.866 personas y no fueron a las urnas 34.290, en Canindeyú hubo 140.217 votantes habilitados y no fueron a sufragar 57.090, en Alto Paraná estaban 520.164 personas habilitadas y no fueron a votar 182.473. En tanto que, en Misiones se tuvo 100.573 votantes habilitados y no fueron a las urnas 28.513 personas, en Itapúa había 395.858 electores y no votaron 156.831, en Ñeembucú había 70.859 habilitados y no votaron 19.270, en Paraguarí se tenía 191.902 votantes habilitados y no fueron a las urnas 62.170 personas.

En la zona del Chaco, se publicaron ya la nómina del departamento de Presidente Hayes que tenía habilitado 84.884 electores, pero no votaron 29.467 y en Boquerón se tenía a 43.096 y no fueron a sufragar 14.073 personas.

Aún no son públicas

En Capital había 438.618 votantes habilitados, pero hasta la fecha no fueron publicados los nombres de los no votantes. En Concepción estaban habilitados 164.603 votantes, en San Pedro 286.094 personas, en Guairá estaban habilitados 160.152 y en Caazapá 127.236 ciudadanos. Asimismo, en Caaguazú se encontraban 369.245 personas habilitadas, en Coordillera había 228.615 electores habilitados y en Alto Paraguay 15.044 electores.