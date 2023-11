Nuevas carreras de medicina: “Acá hay lavado de dinero y tráfico de influencias”, apunta Martínez

Ayer, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que planteaba suspender durante cinco años las nuevas carreras de medicina en el país. Al respecto, la senadora Esperanza Martínez expresó que en Paraguay “ya estamos tocando fondo y hay una podredumbre dentro de la educación superior”, salvo algunas excepciones.

También precisó que hay 39 carreras de medicina habilitadas en nuestro país, pero solo 16 están acreditadas e incluso consideró que, de estas, “algunas deberían ser revisadas de nuevo”.

“Es de necios no ver la realidad. Hasta un niño de primer grado puede hacer un razonamiento y decir que, si hoy tenemos un sistema que no se puede solucionar, que paremos y no habilitemos nuevas”, apuntó.

Por otra parte, también lamentó que hubo senadores que podían acompañar el proyecto de ley para la suspensión, pero no lo hicieron.

Nuevas carreras de medicina: “Lavado de dinero”

Asimismo, la senadora Esperanza Martínez dijo que “hay intereses detrás” de las nuevas carreras de medicina y por eso no hubo un acompañamiento de sus colegas.

“Acá hay lavado de dinero, negocios y tráfico de influencias; muchas cosas metidas, menos el interés de hacer una oferta de calidad. Hoy en día tenemos negligencias médicas que incluso pasan desapercibidas y en los hospitales entra la politiquería; es indignante, me sulfura, me enoja, me indigna y me avergüenza lo que sucede”, sentenció en comunicación con ABC AM 730.

