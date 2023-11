Nuevas carreras de medicina: “Es un negocio que puede matar gente”, dice Esperanza Martínez

Hoy se prevé que la Cámara de Senadores analice un proyecto de ley que plantea suspender de forma temporal la habilitación de nuevas carreras de grado de medicina, por un periodo de cinco años. Al respecto, la senadora Esperanza Martínez consideró que la intención de contar aún con más carreras es un “negocio que puede matar gente”.

Incluso, consideró que “la educación superior está en una crisis” y, ante esto, se mostró en contra de que se abran nuevas carreras, sin que esto afecte a las universidades o facultades que están en regla y cumplen con lo requerido para los estudiantes de medicina.

“No estamos suspendiendo ninguna que está funcionando o esté en regla; tenemos 39 facultades de medicina y hoy no todas pueden garantizar que se estén formando profesionales que nos garanticen la atención de la salud de la gente. Vemos todos los días que a uno se le quitó una pierna, pero era la otra, tenía una hernia pero le quitaron el testículo, y etcétera”, cuestionó.

Asimismo, apuntó que suspender la habilitación de nuevas carreras “protegerá a las familias de una estafa social”, que ya es una situación de “alta gravedad” ante la presencia de un sistema de salud precario en nuestro país.

Nuevas carreras de medicina: “Que abran una hamburguesería o un supermercado”

También la senadora Esperanza Martínez instó al sector a que no lucre con la educación y, si es que desea ganar dinero, que “abran una hamburguesería, un supermercado o una tienda de ropa”.

“Acá hay un negocio y fueron promesas de campaña; eso es lo que está pasando. Dejen el negocio y no usen a la educación para ganar dinero; hay otras cosas en el mercado que se pueden vender y también ganar mucho dinero, pero no estafando con la educación y a la familia paraguaya que hace el esfuerzo para que los hijos vayan a la universidad, pero luego es un título que no tiene ninguna competencia legal”, sentenció.

Otras informaciones revelan que ni el 50% de la “oferta” de medicina en el país está acreditado, ya que apenas 16 de las 44 filiales de 12 de las 25 universidades que ofrecen la carrera de medicina en nuestro país pasaron los procesos de evaluación de la Aneaes.

