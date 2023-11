Jaeggli ofrece pagar deudas del PLRA bajo condiciones

Alfredo Jaeggli convocó a una rueda de prensa hoy a las 09:00, en su domicilio ubicado sobre la Avda. Mcal. López casi Venezuela. En diálogo con diversos medios radiales de nuestra capital informó que su propuesta era reunir hasta US$ 8 millones entre siete amigos “millonarios” con el fin de salvar al PLRA, evitar que caiga en la quiebra y liberarlo de las demandas.

No obstante, dijo que para ello exigirían diversas condiciones como llamar a elecciones internas partidarias en menos de tres meses; reducir el nombre del PLRA a solamente “Partido Liberal” para mostrar el “cambio de marca” tras las numerosas derrotas electorales; y que la agrupación vuelva a ser encabezada por jóvenes.

Ley de financiamiento

La Ley Nº 6501, última modificación de la Ley de Financiamiento Político, señala en su Art. 68. que los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, y los movimientos internos de éstos, no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente, en forma monetaria o no monetaria, contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a diez mil jornales mínimos para actividades diversas no especificadas por cada ejercicio anual, ya sea de personas físicas o jurídicas. Este monto equivale a G. 1.030.910.000 o sea unos US$ 140.000 al cambio actual.

Deuda actual del PLRA

Semanas atrás, la vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera, develó la quiebra financiera en que se encuentra la segunda fuerza política del país. Mencionó que el PLRA tiene una deuda superior a G. 27.000 millones que data de 2018 y un déficit de casi G. 10.000 millones que se generó bajo el mando de Efraín Alegre.

Este último fue destituido de la presidencia partidaria en agosto por la Convención. Asumió el cargo en su reemplazo el vicepresidente 1° Hugo Fleitas.