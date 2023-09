Develan “quiebra” del PLRA y una deuda superior a G. 27 mil millones

La vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera, mencionó que existe una deuda de G. 27.306 millones conforme a los balances que fueron firmados por el contador, el presidente Hugo Fleitas y la vicepresidenta.

“Hay que ser bien sinceros, los recursos dependen de los aportes de los legisladores; G. 1.480.000 mensual y ahora tenemos menos senadores, menos diputados, mientras nosotros tenemos que pagar agua, luz, teléfono, internet, todo”, dijo la vicepresidenta del PLRA.

También confirmó que las deudas no pueden ser pagadas porque no tienen cómo hacerlo, mientras que hay varios préstamos y embargos. “Esto se arrastra desde el 2018, cuando gran parte de los aportes se dejaron de recibir. Los subsidios entran como cero, hasta me da risa, pero están totalmente embargados”, lamentó.

La senadora Celeste Amarilla dijo que el PLRA “no tiene nada por cobrar hasta el 2026″ y responsabilizó al expresidenciable Efraín Alegre de quien dijo que “tuvo la brillante idea de hacernos ir como alianza” con la intención de obtener más votos, pero aseguró que esto no ocurrió. Cuestionó que los senadores Rafael Filizzola (PDP), Hermelinda Alvarenga y Sergio Rojas del PLRA hayan recibido financiamiento del PLRA y no ella que aportó en bonos y en dinero en detrimento de su campaña para que Efraín financie la campaña de otros senadores, a quienes citó.

“El partido está en quiebra. ¿Qué es? Cuando debés más de lo que tenés. No fue una de las mejores ideas; de hecho, no tiene muchas buenas ideas Efraín, de ir como alianza. Con suerte voy a cobrar unos 300 millones, luego 600 no voy a cobrar por bonos; otros 150 tampoco y yo tengo que pagar como aporte para que se vaya a los operadores políticos de Efraín”, dijo al señalar que Alegre tuvo un manejo discrecional.

La deuda del PLRA

El PLRA tiene en activos un total de G. 17 mil millones y una deuda de G. 27 mil millones. Se registra un déficit de casi G. 10 mil millones.

Talavera también mencionó que a los G. 27.500 millones en concepto de subsidio que debe recibir la alianza se le debe descontar el préstamo de G. 17 mil millones que hicieron en campaña, y que sólo le quedarían G. 10,5 mil millones al PLRA.

El partido también prestó en dos años dinero del instituto José P. Guggiari para gasto administrativo equivalente a G. 890 millones, según la rendición de cuentas.