Yolanda Paredes: “Diesel es el articulador de jueces y fiscales leales a Cartes y al crimen organizado”

Yolanda Paredes, senadora de Cruzada Nacional, señaló esta mañana que la elección de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura (CM) es solamente una pieza de una articulación del cartismo para ubicar a jueces y fiscales leales y que protejan los intereses del crimen organizado, del que César Diesel sería el principal articulador, según Paredes.

“El copamiento de los poderes se inicia con Diesel cuando le meten en la Corte Suprema. A partir de ahí, evidentemente, se desencadena una serie de ilicitudes y atropellos a la Constitución donde evidentemente ellos están preparando personas para ocupar los distintos cargos. Cargos contra el crimen organizado y delitos económicos. Esos son juzgados especializados de mucha relevancia a nivel nacional”, dijo Paredes.

Al ser consultada sobre a quién buscarían beneficiar con este esquema, respondió que al crimen organizado. “Evidentemente que los jueces contra el crimen organizado van a favorecer al crimen organizado. Esa es la idea, tener una persona de confianza en cada terna”, detalló.

Con respecto a Pucheta, dijo que el único currículo que importó para su elección fue el de amiga de Horacio Cartes. “Lastimosamente, una señora de 80 años, que tiene una carrera hecha ya, se tiene que denigrar a este nivel. Creo que no hacía falta, pero evidentemente ella no tiene la capacidad y la manera de decirle no a un sistema corrupto del que ella es un instrumento”, dijo Paredes.

Lea más: Bajo rendimiento no impediría incluir en terna al hijo del titular de la Corte

Oposición, amordazada por mayoría colorada

La senadora Paredes señaló que el crimen organizado tiene tentáculos en todo el Gobierno, pero que la oposición está amordazada por la mayoría colorada, que amenaza con la pérdida de investidura para todos.

“Acá dentro del Senado mismo tenemos personas involucradas en crimen organizado. No voy a dar nombres porque me van a echar seguramente, evidentemente acá tienen 23 votos para echarle a cualquiera. Lastimosamente, hasta nosotros estamos siendo coartados y coaccionados a callarnos”, dijo Paredes.

“Colegas, personas que están hoy en el Gobierno, ministros del Gobierno actual, estamos invadidos por el crimen organizado. Un juez de confianza van a tener por cada juzgado contra el crimen organizado y delitos económicos”, señaló.

Al ser consultada sobre si el crimen organizado está en el poder, respondió: “Totalmente, y ustedes se dan cuenta que cuando tocamos temas de relevancia, son ellos los que nos marcan la agenda”, respondió.

Lea más: El CM ternó para camarista al hijo del titular de la CSJ y a cuestionados fiscales

Hijo de Diesel fue ubicado a pesar de su bajo puntaje

Con la presencia y el voto de Pucheta, el Consejo de la Magistratura decidió ayer, como lo había anunciado ABC, la mayoría cartista, a la que se sumaron otros consejeros que no pertenecen supuestamente a este signo político, integró en terna para el Tribunal de Cuentas al hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, a pesar de estar relegado en el ránking.

César Emilio Diesel Marín fue elegido por siete de los ocho miembros con que cuenta el Consejo de la Magistratura (CM) para integrar la terna de miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de la capital. La postulación ya estaba “cantada” porque, según las fuentes, el consejero Jorge Bogarín Alfonso estuvo operando para que Diesel Marín ingrese a la mencionada terna de candidatos. La propuesta para el hijo del presidente de la máxima instancia judicial partió del diputado colorado Édgar Olmedo (Fuerza Republicana), que fue igualmente secundado por el decano de la Universidad de Itapúa, Gustavo Miranda; luego se sumaron Bogarín Alfonso, el senador liberal Édgar López, el ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón, la exministra de Corte Alicia Pucheta y el titular del Consejo Óscar Paciello. Solamente el consejero representante de las universidades privadas, César Ruffinelli, no propuso a Diesel Marín para que ingrese a la terna para el Tribunal de Cuentas.

Lea más: Tras pelea con Bachi, Nakayama dice que se disculparon y que no pedirá sanción

Diesel estaba entre los peor puntuados

Para la elección de Diesel Marín no se tuvo en cuenta su puntaje, ya que se encontraba en la posición 19 del ránking de 31 postulantes para el cargo en el Tribunal de Cuentas, con 421,3 puntos, pero aun así fue elegido casi por unanimidad.

Los primeros tres posicionados para el cargo de miembro de Tribunal de Cuentas son los postulantes Alberto Manuel Poletti Adorno, con 625 puntos, María del Pilar Abente Lahaye (559,5) y Alberto Daniel Romero Pérez (557,09).

La lista continuaba con los abogados José Miguel Villalba Báez, con 550,48 puntos; Daniel Martín Ocampos Avalos (542,25) y Ariel Sindulfo Blanco Amarilla (539,9).

Entre los elegidos, solo José Miguel Villalba Báez figuraba entre los 5 primeros, mientras que la otra ternada, María Belén Agüero, figuraba con 511.66 puntos en el puesto nueve de la lista de puntajes.

Lea más: “Beto” Ovelar niega que se haya violado la Constitución al tomar juramento a Pucheta