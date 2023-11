Senadores liberales no creen que división para un nuevo partido política sea la solución

La posibilidad que se funde un nuevo partido político con actores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) movió el avispero de varios liberales que se mostraron en contra. Se trata de los senadores Ever Villalba y Líder Amarilla.

En ABC TV, Amarilla sostuvo que es un disparate crear un nuevo grupo político, sino que se debe hacer funcionar el estatuto y no dividir al partido creando otro. Apuesta a que los convencionales tomen las mejores decisiones.

Recordó que muchos fundaron agrupaciones y luego desaparecieron. “Hay que hacer un mea culpa de los carruajes que se tiene como dirigentes”, enfatizó.

“Hay que volver a convencer a la gente”, dice Villalba

El senador Ever Villalba, que habló también en ABC TV sostuvo que no es la primera vez que sus correligionarios intentan abrirse. “Si no sos un Laino o Lino Oviedo sin arrastre no podrán. Algunos actúan de acuerdo a lo que le indica el poder de turno”, afirmó.

Fue claro al decir que hay que convencer a la gente, revisar discurso a partir de ahora. Ver lo que señalan estos nuevos tiempos y necesidades para “encantar” al electorado. Admitió que por errores del PLRA, personas con Dionisio Amarilla ganaron espacio.