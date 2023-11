Yamil Esgaib presenta proyectos que busca beneficiar a los corruptos y narcos

En el punto tres del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para las 09:00, figura el polémico proyecto de ley de Yamil Esgaib “Que modifica el art. 67 de la Ley N° 1.160/97, Código Penal Paraguayo”, que tiene como fin reducir hasta el 50% las penas carcelarias a funcionarios públicos que devuelvan lo robado.

El documento ingresó hace una semana en Diputados y pese a no tener un solo dictamen de comisión ya figura en el orden del día de la sesión de hoy. Llama la atención la velocidad que tuvo este proyecto, en el circuito legislativo, que de aprobarse solo beneficiaría a funcionarios públicos y autoridades que robaron al Estado.

El cartista Yamil Esgaib defendió su proyecto de ley alegando que los corruptos no son peligrosos y que es la única forma de recuperar plata robada del Estado.

“Le da la oportunidad a la persona que comete el error de reducir el tiempo que puede estar en la penitenciaría. ¿Para qué queremos en la cárcel a la gente que no está aportando nada y a una persona que no es peligrosa criminalmente? Son delitos económicos y son personas que saliendo a la calle no van a arriesgar la vida del ciudadano”, justificó Esgaib.

Devolución premiada del corrupto procesado

La única modificación que sugiere el diputado al artículo 67 es introducir la figura de la “devolución premiada”, no especifica ni el procedimiento o donde iría el “dinero recuperado”.

Por otro lado, el 6 de setiembre pasado Esgaib presentó un proyecto similar, para modificar el mismo artículo de la misma ley pero allí propuso introducir la figura de la “delación premiada”. “Para los hechos punibles perpetrados por el crimen organizado, de narcotráfico, secuestro, lavado de dinero y hechos punibles contra el erario, la pena podrá ser atenuada, cuando el procesado admitiese el hecho”, reza la modificaciones (ver infografía).

Incluyó también la figura de “hechos punibles contra el erario” de manera más solapada, pero la iniciativa tuvo tres dictámenes de comisiones en contra y uno con modificaciones por lo cual quedó olvidado. Para insistir con el tema de “premiar” a los corruptos, volvió a presentar el proyecto de ley que será analizado hoy en Diputados.

Lo que dice la ley actual vigente

1º Cuando por remisión expresa a este artículo la ley ordene o permita atenuar la pena, se aplicarán las siguientes reglas: 1. La condena a una pena principal no podrá exceder las tres cuartas partes de su límite legal máximo; 2. El mínimo de una pena privativa de libertad se reducirá: a) a dos años en caso de ser de cinco o diez años; b) a un año, en caso de ser de dos o tres años; y c) al límite legal mínimo, en los demás casos.

2º Cuando por remisión a este artículo la ley permita atenuar la pena según el prudente criterio del juez, éste podrá hacerlo hasta su límite legal mínimo o sustituirla por una pena de multa.