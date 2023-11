Los corruptos no son peligrosos, alega Yamil Esgaib al defender reducción de las penas

Para la sesión de mañana, miércoles, estaba previsto el estudio del proyecto de ley “Que modifica el Art. 67 de la Ley N° 1.160/97, Código Penal Paraguayo”, con la intención de reducir hasta el 50% las penas carcelarias a los funcionarios públicos que devuelvan lo robado.

El proyectista, Yamil Esgaib, sin embargo, confirmó que pedirá la postergación para acordar mayores detalles relacionados al porcentaje de devolución del dinero y de reducción de penas.

“El objetivo es darles más herramientas a la Justicia y al Ministerio Público; es una oportunidad también para recuperar el dinero de la caja pública, de la administración pública. Y le da la oportunidad a la persona que comete el error de reducir el tiempo que puede estar en la penitenciaría”, argumentó el cartista.

Los corruptos no son peligrosos, dice Esgaib

El diputado cartista señaló que, devolviendo el dinero robado, con el proyecto el corrupto podrá llegar a reducir hasta la mitad de la condena. “¿Para qué queremos en la cárcel a la gente que no está aportando nada y a una persona que no es peligrosa criminalmente? Son delitos económicos y son personas que saliendo a la calle no van a arriesgar la vida del ciudadano”, argumentó.

Por ello, dijo que es mejor recuperar el dinero y reducir la estadía de los corruptos tras las rejas. “Menos tiempo de cárcel y queda con la vergüenza e imposibilidad permanente de no ocupar un espacio en la función pública, que son cosas que ya existen... pero falta la oportunidad de devolver el dinero robado”, señaló.

El parlamentario, en ese sentido, resaltó que los condenados igualmente deberán cumplir su condena y quedarán con “la vergüenza”.

“La idea está y ahora tenemos que nosotros pulir, trabajar sobre el porcentaje del dinero... detalles que hay que escribir en la ley, son detalles que vamos a trabajar en las comisiones. Yo mismo voy a pedir la postergación, pero lo importante es que ya incluimos en la agenda parlamentaria”, finalizó para ABC TV.

El historial de Esgaib

Recientemente, Esgaib volvió al Congreso luego de ser suspendido por inconducta, tras maltratar a sus colegas y asegurar que quería golpear a una senadora. Sin embargo, esa no es la única “mancha” en su legajo.

Yamil Esgaib Mansia es un empresario de juegos de azar que llegó a ser concejal de Asunción. Durante su gestión en la Municipalidad, ingresó a sus hijos y hasta a su madre, por lo cual fue señalado por nepotismo.

En julio del 2020, ya como exconcejal, Yamil Esgaib habría amenazado a unos policías que habían intervenido ante una denuncia de aglomeración -cuando había medidas restrictivas por la pandemia- en un casino de Ciudad del Este de su propiedad.

Además, en marzo del 2021, dos de sus casinos fueron allanados por explotar las apuestas deportivas sin la licencia de la Conajzar y esto derivó en que Yamil Esgaib sea imputado en agosto de ese año por la Fiscalía por la presunta explotación ilegal de apuestas deportivas, una causa que terminó extinta luego de que “reparó el daño”.