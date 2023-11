Informe de Casañas Levi sobre Rivas se basa en información “incompleta y errónea”, según MEC

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Federico Mora, viceministro de Educación Superior, comentó sobre afirmaciones hechas recientemente por José Casañas Levi, ex director anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), quien dijo que en 2020 el entonces ministro de Educación, Eduardo Petta, “cajoneó” un informe que él presentó planteando dudas sobre la legitimidad del título universitario del actual senador Hernán Rivas (ANR, HC).

Casañas Levi dijo que inició una investigación sobre la posible falsedad del título de la carrera de Derecho que Rivas obtuvo de la Universidad Sudamericana y presentó en julio de 2020 un informe al respecto al ministro Petta, quien le dijo que el asunto podría causarle problemas con el entonces presidente Mario Abdo Benítez.

El informe de Casañas Levi recomendaba abrogar la resolución por la cual se autorizaba el registro de títulos de la Universidad Sudamericana.

“Interpretación” de Casañas Levi

El viceministro Mora afirmó que el informe de Casañas Levi se basa en “una interpretación” que este hizo cuando, en 2020, preguntó al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) si la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana estaba habilitada, a lo que el Cones contestó que no.

Según Mora, “esa carrera no tiene habilitación porque no le regía la legislación ni el tiempo para que le corresponda una habilitación del Cones” debido a que “es de la ley anterior al Cones, donde cada universidad habilitaba su propuesta, su oferta académica, de forma directa”.

Comentó que la carrera estuvo activa hasta 2015 y luego fue dada de baja.

Relató que ese mismo año el Cones emitió una resolución “por la cual reconoce de pleno derecho a toda la oferta de universidades previa a la ley del Cones” de 2013. En 2019, agregó, el Cones pidió a las universidades con ofertas de la ley “pre-Cones” que las actualicen para volver al registro y en 2020 hizo obligatorio ese requerimiento.

“La documentación sobre la cual genera su informe Casañas Levi es incompleta y errónea”, insistió el viceministro, señalando que eso fue determinado por una auditoría del Ministerio de Educación ordenada por Petta.

“¿Por qué no denunciaste?”

Cuestionó, además, que Casañas Levi no haya denunciado el supuesto “cajoneo” de su informe hasta ahora.

“Si se da el escenario que indicó el doctor, él estaba obligado a denunciar en su momento”, dijo. “No vale cinco años después venir a decir ‘esto pasó’, ¿por qué no denunciaste?”, cuestionó.

“Hoy estamos buscando reconstruir sobre documentación que me pasan, sobre la que no tengo relación directa, documentación no generada en nuestra administración, y al que dice saber no estamos cuestionando por qué no denunció si estaba en conocimiento de que el caso fue cajoneado”, concluyó.