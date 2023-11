Hernán Rivas: Petta cajoneó investigación que confirmaba falsedad de su título, contó Casañas Levi

El título de abogado del senador Hernán Rivas ya fue sometido a una investigación interna del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) durante el periodo pasado. Así lo confirmó esta mañana el exdirector anticorrupción del MEC, José Casañas Levi, quien dijo que él mismo realizó la investigación, que demostraba la falsedad del documento.

El informe en cuestión fue presentado en julio de 2020, durante la administración de Eduardo Petta, aunque fue iniciada sin su conocimiento: “Porque yo tenía esa atribución desde Anticorrupción”, aseguró el abogado.

La investigación se dio ante las sospechas de falsedad del título y generaron crispación con el entonces ministro, según confesó el exfuncionario. ”Recibo una llamada del ministro y me dice ‘¿qué es lo que es esto? ¿Por qué no me avisaste esto?’. ‘Qué cosa’, le dije. ‘Y esta investigación de Rivas’”, relató.

Según Casañas Levi, él le habría demostrado que contaba con todos los documentos, pero el entonces ministro le confesó que su investigación le generaba problemas con el Presidente: “Yo no entendía realmente cuál era el problema que le generaba a él”, dijo, pero Petta le aclaró que el caso habría “enojado al Presidente”, entonces Mario Abdo Benítez.

Petta sometió a auditoría la investigación del caso Rivas

La situación habría generado, según el relato de Casañas Levi, que Petta someta su investigación a una auditoría. “Y me parece bien, le dije. “Que venga la auditoría y vamos a hablar del caso, no hay ningún problema”, le habría respondido el abogado.

“Yo ya tenía todas las contestaciones de la universidad, ya tenía el itinerario, porque el supuestamente empezó en Ciudad del Este, después se fue a Pedro Juan y después vino a Luque. Y en Luque nunca se abrió una facultad de Derecho. Ellos no tenían ningún papel de ningún examen, ningún acta”, dijo Casañas Levi.

El abogado comentó -en contacto con la 780 AM- que entonces en tono coloquial le dijo al ministro Eduardo Petta: “Eduardo, este tipo no es abogado. Vos sos abogado, yo soy abogado, este tipo no es abogado. ¿Cómo hizo la carrera en este tiempo y en esta manera? ¿Y por qué no hay ningún papel? Ninguno, ni uno solo. Esto hay que dejar si efecto”.

Con respecto a la molestia del entonces presidente y del ministro, Casañas Levi dijo que muy probablemente la molestia estaba relacionada con no haber estado enterados de la investigación. Al final, Petta hizo valer la auditoría que decía que el MEC actuó correctamente, dijo Casañas Levi.

¿Qué recomendaba la investigación de Casañas Levi?

ABC Color tuvo acceso a parte del documento del informe al que se refiere Casañas Levi, en donde en su parte final recomienda “abrogar -suspender o dejar sin efecto- la resolución por la que se autoriza el registro de títulos expedidos por la Universidad Sudamericana, en virtud de la cual se autorizó el registro de título de abogado, expedido por esa universidad, a Hernán Rivas.

El informe señala incluso que “no puede descartarse la utilización selectiva de las disposiciones de esa resolución no se limiten al caso particular. Ante ello, resulta indispensable que las máximas autoridades del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias tomen conocimiento de esta situación a fin de que arbitren los mecanismos necesarios para mejorar los procesos vinculados al registro de títulos emitidos por instituciones de educación superior”.

El documento tuvo una copia que fue remitida el Viceministerio, para su conocimiento, pero según declaró Casañas Levi, con la auditoría ordenada por Petta, que concluyó que se había obrado de manera correcta, la investigación no generó más efectos.