Contraloría detecta desprolijidad en Municipalidad de Iruña

Entre las conclusiones, la Contraloría General de la República detectó que tres vehículos de transporte y dos máquinas y equipos de construcción, por un valor de G. 603 millones, no fueron registrados como bienes de la Municipalidad de Iruña y que no tienen títulos de propiedad.

Además, se detectó que tres equipos de transporte, cinco máquinas de construcción, que totalizan G. 3.818 millones, no fueron inscriptos en la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran). Asimismo, una pala cargadora y una motoniveladora, propiedad de la Comuna, no figuran en la Dirección de Registro de Automotor.

Vehículos de la comuna de Iruña, sin chapas

Otro de los puntos cuestionados por la Contraloría es que cinco vehículos municipales no tienen chapa para su identificación. En cuanto al trabajo del personal con esos rodados, tampoco estaban bien documentados. La Municipalidad de Iruña no presentó las ordenes de trabajo y libro de registro, es decir, no se tenía un control adecuado del uso de las maquinarias, ni donde estaban operativas.

Además, se constató que la administración de Arnaldo Mensch no registró dos inmuebles en donde funcionan el centro de eventos municipal y el vertedero municipal ante la Dirección de Catastro.

En cuanto a la parte documental del uso de Fonacide, la municipalidad no remitió documentación por G. 446 millones en obras supuestamente ejecutadas en varias instituciones educativas.

En su descargo, el intendente dijo que están buscando los mecanismos para poder registrar los vehículos municipales y llevar un archivo documental del uso del Fonacide.