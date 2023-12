Crisis en el PLRA: “no hay que tener miedo de echar a parlamentarios”, dice diputado

Este sábado, el diputado Freddy Franco abordó la crisis que enfrenta el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en una entrevista con ABC Cardinal, después del anuncio de renuncia del senador Eduardo Nakayama, quien justificó su decisión señalando que el PLRA “ha dejado de representar los valores e ideales históricos”.

Franco dijo entender la posición tomada por Nakayama, asegurando que “los que tratamos de hacer patria no queremos que se nos involucre o se nos tilde de que somos vendidos o que somos cartistas”.

“El partido no está reaccionando, su Tribunal de Conducta no tiene ningún tipo de función ahora mismo, no está tomando medidas”, cuestionó.

“Yo creo que el partido no tiene que tener miedo en echar, sancionar o sacar a sus parlamentarios”, afirmó.

La situación política del PLRA es responsabilidad de toda la dirigencia, dijo Franco

En otro momento, el legislador destacó que la situación política del PLRA no solo depende de lo que pueda hacer el presidente del partido, sino que es responsabilidad de toda la dirigencia encontrar soluciones.

“Hugo Fleitas no puede solucionarlo todo. Está tratando de solucionar la parte financiera, pero, la cuestión política, la situación política del Partido Liberal no es una sola persona, somos todos los integrantes de todos los movimientos”, puntualizó.