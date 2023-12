Llaman a ciudadanos a estar alerta a intento de saqueo cartista al IPS

La senadora Kattya González indicó que lo ocurrido en la última sesión, en la que se intentó aprobar el proyecto de ley de supervisión de pensiones y jubilaciones, fue sólo un mensaje que la próxima semana pueden fácilmente revertir los resultados. “Con lo baratos que son la mayoría de los senadores no tengo pruebas, pero tampoco dudas que pueden conseguir sus mayorías”, indicó.

La sesión del Senado del miércoles pasado quedó sin quórum. Sólo 21 senadores quedaron en sala para intentar aprobar la normativa. La oposición aprovechó la ausencia de cuatro legisladores cartistas y de sus aliados para frustrar el intento de aprobación del Ejecutivo.

La senadora Kattya González (PEN) manifestó que el lunes en mesa directiva intentarán proponer una metodología de discusión basada en audiencias públicas donde se involucre a los sectores afectados, expertos nacionales e internacionales, congreso nacional (ambas cámaras), Poder Ejecutivo y Academia.

Afirmó que mantienen solo una prudente ambición pues si el cartismos y sus aliados continúan con su dinámica de atropellar todo, es posible que se intente nuevamente su tratamiento en la sesión extraordinaria del martes y en la ordinaria del miércoles y eso nos colocaría en la misma condición que hasta ahora, es decir, impone la norma sin discutir y generar confianza en su implementación.

Ley de Superintendencia “es apenas un parche”

“El proyecto del Ejecutivo es apenas un parche y tiene muchas contradicciones en su construcción y gobernanza pues replica el modelo fallido de estructura orgánica del IPS para un órgano que debería ser eminente técnico”, consideró la senadora.

Para la senadora, el proyecto es importante y necesario en cuanto que aborda una problemática real, que es la sostenibilidad financiera e inclusión al sistema en las cajas de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, se pretende tratar con un apresuramiento que no solo es irresponsable, sino también sospechoso.

Cuestionó que el tratamiento que se lleva adelante del proyecto no esté apoyado en el debate y en el estudio serio, como su importancia reclama, si no en el ejercicio cavernario de una mayoría que antes que argumentar, opta por imponer y atropellar. “Esta no es la naturaleza que la Constitución asigna al Congreso”, manifestó la parlamentaria luego de que fracasara, por ahora, el plan del cartismo.

Superintendencia de jubilaciones: los cuatro cartistas ausentes

El cartismo estuvo a sólo dos votos de aprobar a tambor batiente el plan de supervisión de pensiones. Se ausentaron porque viajaron al exterior los cartistas Gustavo Leite y los aliados el senador Patrick Kemper del Partido Hagamos y el senador Édgar López del PLRA.

El senador Pedro Díaz Verón (ANR, HC) se ausentó para seguir un tratamiento médico. Abandonaron la sala pese a no ser de la multibancada opositora Norma Aquino (Yami Nal) y Javier Vera (Chaqueñito).