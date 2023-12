Superintendencia de jubilaciones: Peña ignora críticas y reafirma que no retrocederá en el proyecto

El presidente Santiago Peña confirmó que no está dispuesto a retroceder en el proyecto de ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, pese a los múltiples reclamos. Aseguró que la campaña en contra se inició porque Pedro Halley quiso ser consejero del IPS y no se le dio el cargo. “Desde el momento en que no entró empezó a querer boicotear, a mentir y confundir a la ciudadanía”, acusó y agregó que los medios dan informaciones falsas por motivos empresariales.