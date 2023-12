Senado salva a Rivas, acusado de obtener un título falso de abogado

Senadores cartistas con la venia de varios opositores rechazaron por 29 votos, dos a favor (Kattya González y Celeste Amarilla) y 12 abstenciones el pedido de expulsión contra el senador Hernán Rivas, quien días atrás recibió el espaldarazo del presidente de la República, Santiago Peña. El mandatario había dicho que “no le da ni un poco de avergüenza” la situación del legislador, quien es acusado de engañar al Congreso con un título de abogado para acceder al cargo de representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

A falta de dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, que horas antes debía emitir dictamen y no lo hizo por falta de quórum, el pleno se constituyó y emitió dictamen. Su titular, la senadora Lilian Samaniego (ANR, aliada cartista), sugirió a sus colegas aguardar a que la justicia se expida. Añadió que hay muchas versiones y poca claridad.

La senadora Kattya González (PEN), autora del proyecto de resolución que planteó la pérdida de investidura del senador Hernán David Rivas (ANR, HC), indicó que en el caso de Rivas se ve el sello de la mafia para protegerlo, el vale todo, “no es un juicio político lo que se lleva adelante es el juicio de protección política al integrante de un clan”. Afirmó que el mandato popular no es un cheque en blanco para mentir y presentar títulos falsos.

Hernán Rivas no citó a un sólo profesor, cuestionan

González dijo que el senador se ha burlado de la Cámara de Senadores. Mencionó que en su descargo que presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales no citó a un sólo profesor, un compañero, no citó las materias como tampoco no identificó las sedes donde el mismo cursó la carrera de derecho.

Lea más: Pérdida de investidura de Hernán Rivas: cartistas y satélites hoy lo volverán a blanquear

Indicó que Rivas no pudo destruir una sola causal de destitución en su contra y mencionó que el proyecto de resolución de expulsión cuenta con las de 1.119 páginas de prueba documental, a pesar de que los hechos notorios no necesitan probarse. Añadió que la elección de las urnas no es cheque en blanco.

Por su parte, el presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), que si bien el pueblo no les dio un cheque en blanco, no les da licencia para expulsar a compañeros que se han sometido a la voluntad popular.

Recordó que las expulsiones en el periodo pasado de Dionisio Amarilla (PLRA), María Bajac (PLRA) o a Mirtha Gusynki (ANR), destituidos por uso indebido de influencias, fueron cuestiones injustas. Reiteró que no va a volver a cometer el mismo error de acompañar una pérdida de investidura.

El senador Ramón Retamozo (ANR) rechazó la intención de querer separar a un miembro del Congreso “por una simple acusación de hechos que no van mas allá de prejuicios políticos y que no están sustentados en el debido proceso”. Recordó que la Fiscalía no ha formulado imputación en contra de Rivas ni existe un pedido de desafuero de un juez. Añaden que no existen suficientes elementos contra el senador. “Tenemos la obligación de presumir la inocencia del colega hasta tanto la justicia se expida sobre su caso”, expresó.

Lea más: Aparece un tercer certificado que hunde más al senador Hernán Rivas

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que el pueblo ya se expidió sobre el senador Rivas, pero que nadie le creyó, porque su credibilidad no existe ante un gesto deshonesto e innecesario para llegar al cargo. Lamentó que haya enviado un mensaje equivocado a los jóvenes, de que se puede mentir, adquirir un título sin estudiar y que puede ser senador, diputado y juez de jueces.

Tanto el senador Eduardo Nakayama (PLRA) como el senador Rafael Filizzola (PDP) indicaron que se debe dar un debido proceso al acusado para evitar procesos sumarios y volver a sentar un mal precedente. En el mismo sentido, el senador Líder Amarilla (PLRA) mencionó que si aprobaban el pedido de expulsión iban a infringir el principio de inocencia que tiene una persona. Rechazó la idea de tener que expulsar a un legislador sin antes contar con una sentencia firme y ejecutoriada.

Pidieron que las pruebas se remitan a la Fiscalía

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) se refirió a la expulsión de su marido, el exsenador Paraguayo Cubas, expulsado del Senado en el periodo pasado. “Le sacaron a un senador que tenía 60 mil votos”, dijo y mencionó que el hecho fue un daño irreparable. También lamentó que ella tampoco siendo suplente pudo asumir la banca y pidió a Kattya para que las 119 pruebas documentales que contiene el proyecto sean remitidas a la Fiscalía.

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) dijo que detrás de la pérdida de investidura también se modifica la composición del Senado, como ocurrió con Paraguayo Cubas. “Hay partidos que no tienen suplentes, y a quien le corresponde la banca, ese conflicto tuvimos en el periodo pasado. Nos repartimos por bancas ajenas”, dijo.

Otros senadores cuestionaron que se requiera de una mayor cantidad de votos (mayoría absoluta) para sancionar a un parlamentario, que para una expulsión (mayoría simple). Expresaron su intención de plantear como tantas veces se intentaron en otros periodos parlamentarios la reglamentación del artículo 201 de la pérdida de investidura.

A pedido de la senadora González se exhibió un fragmento de la carta del obispo Ricardo Valenzuela, en la misa central por la festividad de la Virgen de Caacupé donde cuestionó la venta de títulos de grado a quienes nunca hicieron carrera y que se den títulos a analfabetos funcionales que no comprenden lo que leen.

El senador Hernán Rivas (ANR, HC) subió al atrio del Senado para intentar defenderse leyó con dificultad su descargo y negó que haya usado sus influencias para ejercer la representación ante el Jurado y que haya persuadido o mentido a sus colegas sus aptitudes para ser elegido.

Finalmente los cartistas y una mayoría de senadores enterraron el pedido de expulsión contra el cuestionado senador, cuya denuncia sigue cajoneada en Fiscalía.