Peña dice que no le da “ni un poco de vergüenza” situación de Hernán Rivas

Existen dudas en torno a la autenticidad del título de abogado del senador colorado cartista Hernán Rivas. En una entrevista con la 1080 AM, el presidente Santiago Peña fue consultado si no le da vergüenza la situación de su correligionario y respondió: “Ni un poco, no me da (vergüenza)”. “Si no cumplió con algo, que si la justicia determina... es responsabilidad de él”, agregó.

Fue replicado si tampoco prevé tomar distancia de Rivas, a lo que respondió: “No, ni un poco; no, no, no... es un gran amigo y colabora con la gestión legislativa en el Senado”.

También, entre risas, defendió la entonces designación de Rivas como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Electo senador de la Nación y electo por sus pares”, alegó. “¿Escuchaste la homilía del obispo (Caacupé)? ¿Y qué dice? ‘Los cristianos involúcrense en política, son bienvenidos’”, prosiguió de forma jocosa.

ABC Color dio a conocer que un tercer certificado de estudios de abogado emitido este año por la Universidad Sudamericana “hunde” más al senador Rivas.

Este documento, que supuestamente es “copia fiel” del confeccionado en 2018, brinda datos que son totalmente distintos a los otros dos certificados del cartista. En los antecedentes, que deberían tener la misma información, no coinciden los códigos de actas en un semestre y la carga horaria es totalmente otra.

Santi Peña sobre Stroessner

Santi Peña también habló sobre si él o la Asociación Nacional Republicana (ANR) deberían pedir perdón por las violaciones en cuanto a derechos humanos durante la dictadura del colorado Alfredo Stroessner. “Nosotros no tenemos que subrogarnos las responsabilidades individuales de otras personas”, respondió.

Agregó que la justicia es la encargada de determinar las responsabilidades penales.

Igualmente, mencionó que considera que “desde una perspectiva histórica 35 años de la dictadura de Stroessner fue un daño terrible”.