No descartan pedir una sesión extra para tratar proyecto de la carrera del servicio civil

Las declaraciones del senador Basilio “Bachi” Núñez surgen en medio del escándalo de contrataciones en el Congreso Nacional de hijos, esposas, hermanos y demás familiares como funcionarios nombrados con altos salarios.

El senador Basilio “Bachi” Núñez evitó opinar sobre la contratación masiva de la parentela de los legisladores al señalar que existen cargos de confianza. Indicó que con el proyecto de ley de la carrera del servicio civil se buscará su regulación. Ignoró la ley contra el nepotismo en la función pública.

Conflicto de intereses

Sobre el pedido de la senadora Kattya González y Raúl Benítez de intar al presidente Santiago Peña a que vete la ley contra el conflicto de intereses, el senador Núñez dijo que los legisladores no respetan la decisión de la mayoría. “Una mayoría absoluta, el Senado se ratifica en su versión y ella (Kattya) no se quedó para el debate, ella no es miembro de la Comisión Permanente”, dijo.

También señaló que pedirá al presidente que promulgue, en nombre de una mayoría, las modificaciones al proyecto de ley sobre conflicto de intereses.

Recientemente, salieron a la luz pública las millonarias contrataciones a Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente Pedro Alliana; y del hijo del senador Silvio “Beto” Ovelar, Alejandro Ovelar Ayala, quien se vio forzado a renunciar.