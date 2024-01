Silvio “Beto” Ovelar cuestiona “ataque despiadado” hacia su hijo “Tratito”

Silvio “Beto” Ovelar, más conocido como “Trato Apu’a”, dijo que atacaron despiadadamente a su hijo Alejandro Ovelar, alias “Tratito”, luego de darse a conocer que era funcionario contratado de la Cámara de Diputados, el primer caso calificado como el de los “nepobabies”. Indicó que el hecho de estar al lado de Horacio Cartes le volvió blanco de una persecución mediática.

“Nosotros tuvimos un gran desafío este año. El desafío era que el Partido Colorado retorne al poder y, como nunca antes, los medios importantes se jugaban en contra de Santi Peña, en contra del partido. Hoy, los grupos de poder se disputan en varios campos y, como nosotros estamos al lado de don Horacio Cartes... Yo siempre suelo decir que me siento muy a gusto bajo el liderazgo de Horacio Cartes, un gran líder, un gran presidente del partido; lógicamente, eso ya genera el ataque del Grupo Zuccolillo y del Grupo Vierci, porque yo creo que ellos tratan también de minimizar y desdibujar los logros del Gobierno”, refirió.

El senador utilizó sus redes sociales para referirse a la renuncia de su hijo en la Cámara de Diputados, luego de que se hiciera público el caso de presunto nepotismo.

Situación “sobrepasó” a Ovelar por tratarse de su hijo

Según Ovelar, la situación lo “sobrepasó” al ver que su hijo era víctima de lo que calificó como un “ataque despiadado”. Ese fue su argumento para justificar los errores que cometió en sus expresiones en aquella conferencia en la que afirmó que el joven tenía más oportunidades por haber egresado de un “colegio top”.

“Yo no soy de aquellos que rehúyen de su responsabilidad y lógicamente se prestó también a interpretaciones de diferentes maneras. Yo quiero nomás que se pongan los amigos, mis amigas, en mi pellejo, en el pellejo de padre, que le estén, que estén informados que le iban a perseguir despiadadamente como lo hicieron con mi hijo y creo que el ataque fue desproporcionado. Yo estoy en condiciones de aceptar y enfrentar los ataques, pero cuando le tocan a tu hijo, lógicamente, te sacan de tus casillas, como evidente me salí de mis casillas y hasta ahora me siguen condenando esa pelotudez, ese disparate de ‘top’, y yo siempre suelo decirle a la gente que lo menos ‘top’ del universo probablemente sea yo”, agregó.