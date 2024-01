Nepotismo: “No da gusto; es lógico”, dice director de Ingresos Tributarios

El director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, reconoció hoy que los casos de nepotismo -como los “nepobabies”- en la función pública “evidentemente es un tema que perjudica el trabajo que hacemos, lastimosamente”.

De igual manera apuntó a que el Poder Ejecutivo estaría trabajando en un “proyecto de ley de servicio civil” que sería en “beneficio de todos los ciudadanos y no solo de un sector”.

“Y no da gusto; esto es lógico y creo que la pregunta se responde sola. Hay que corregir ese problema y acá no tiene que haber excepciones para nadie, ni para el Ejecutivo, Judicial, nadie; tenemos que hacer la norma para todos”, contestó a la pregunta sobre qué se siente impulsar la recaudación en la ciudadanía en general mientras otros tienen privilegios.

“Nosotros no estamos apretando con torniquete a nadie, nosotros hacemos cumplir la ley. Por supuesto que no da gusto que parte de que el trabajo que hacemos se utilice y se pague a personas que están vinculadas al nepotismo como se denuncia en la prensa; no podemos abstraernos de una realidad como esa”, agregó.

