Suspicaz llamado para compra de motos para Grupo Lince con plata de Itaipú

El llamado para la adquisición de 100 camionetas doble cabina pick up con equipamiento y 100 motocicletas se realiza en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el Paraguay” entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Paraguay y la Itaipú Binacional, señala la organización que dice implementar diversos proyectos “financiados con recursos de diferentes organismos del Estado Paraguayo” (sic).

Agrega que atendiendo el acuerdo con Itaipú, el Ministerio del Interior solicitó la compra, “conforme se detalla en el documento licitario” (sic).

Entre los detalles llaman la atención las características específicas y plazo de entrega tanto de las motos como de las camionetas. Se estipula para la recepción apenas un máximo de 90 días a partir de la adjudicación y firma del contrato, de acuerdo al documento.

En cuanto a las especificaciones técnicas para las motocicletas, por ejemplo, aparecen que deben ser con un motor de 4 tiempos, con un mínimo 690 cilindradas; con caja de cambio con transmisión de seis velocidades; frenos delanteros a disco con pinza flotante de dos pistones y los traseros a disco, con pinza flotante de un pistón. También figuran que el tanque de alimentación debe ser con capacidad de por lo menos 13 litros y otras características.

Lo suspicaz es que casi todas estas especificaciones coinciden con la marca austríaca KTM (ver facsímil). Más sospechoso es que en nuestro país el representante de dicha marca es la empresa Asunción Motor Sport SA, cuyo responsable es Javier René Bernardes Banti, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Bernardes Banti había sido sindicado por la exsenadora Desirée Masi (PDP) como presunto testaferro del expresidente de la República Horacio Cartes.

El llamado de la UNOPS se publicó el 29 de diciembre de 2023 y la recepción de ofertas está prevista para el 19 de enero próximo. Está identificado con la referencia: ITB/2023/50009.

La convocatoria aparece en el portal de la DNPC, pero como una licitación no regulada por la Ley de Contrataciones Públicas.

Sin respuesta de organización que gestiona motos para linces

Nuestro diario intentó obtener ayer más detalles sobre esta convocatoria de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Paraguay. Sin embargo, en el número de teléfono consignado en el documento licitatorio nos atendieron y dijeron que las consultas con el responsable de esa área deben ser a través del correo electrónico: adquisiciones.py@unops.org.

Así lo hicimos, pero hasta el cierre de nuestra edición solo tuvimos como retorno un mensaje automático de acuse de recibo de nuestro correo.

Una firma muy favorecida

El 15 de diciembre del año pasado, el Gobierno había entregado 600 motos al Grupo Lince. En ese entonces, el anuncio era que los biciclos coincidentemente de la marca austriaca KTM habían sido comprados y donados por el Gobierno de Taiwán.

En aquella ocasión, el ministro del Interior, Enrique Riera, dijo que el Gobierno paraguayo brindó las características de las motocicletas a la Embajada de Taiwán, que luego ejecutó la adquisición de forma directa, sin transferir “un solo dólar” al Paraguay, por -estimó- un valor de US$ 4 millones.

“No, lo que se hizo fue darles las características técnicas y la Embajada de Taiwán elige la marca que le satisface y, además, hay un detalle: no entró un dólar a Paraguay porque el pago de la Embajada de Taiwán fue desde Taipei a los proveedores, porque si entraba por el presupuesto de acá, no llegábamos. El Estado no pagó nada y la plata se fue por fuera”, respondió Riera cuando se le insistió sobre si no estaba dirigido a un proveedor, específicamente a la empresa de Bernardes.

En 2017, durante el gobierno de Horacio Cartes, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través de “gastos sociales”, había adquirido 150 motos de la marca KTM para el Grupo Lince de la firma Asunción Motor Sport SA, representada por Javier Bernardes.