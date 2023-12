“Secretismo” en donación de motos para el Grupo Lince: ¿se compraron a supuesto prestanombres de Cartes?

En total, 600 motocicletas de la marca austríaca KTM donadas por el Gobierno de Taiwán fueron entregadas al Grupo Lince de la Policía Nacional este viernes en un acto presidencial con gran despliegue, para hacer alarde de la lucha contra la inseguridad emprendida por el Gobierno.

El ministro del Interior, Enrique Riera, comentó que las motos fueron adquiridas en Europa, tras una ardua búsqueda debido a sus características. Luego, fueron trasladadas por vía marítima hasta Montevideo, Uruguay, pero, por el problema en la hidrovía Paraguay-Paraná con Argentina, tuvieron que ser enviadas -desarmadas- hasta nuestro país por tierra, en camiones.

Sobre el proceso de compra, el ministro dijo que el Gobierno paraguayo brindó las características de las motocicletas a la Embajada de Taiwán, que luego ejecutó la adquisición de forma directa, sin transferir “un solo dólar” al Paraguay, por -estimó- un valor de US$ 4 millones.

Al respecto, fue consultado si dichas características brindadas fueron direccionadas para favorecer al proveedor, a lo que respondió: “No, lo que se hizo fue darles las características técnicas y la Embajada de Taiwán elige la marca que le satisface y, además, hay un detalle: no entró un dólar a Paraguay porque el pago de la Embajada de Taiwán fue desde Taipei a los proveedores, porque si entraba por el presupuesto de acá no llegábamos. El Estado no pagó nada y la plata se fue por fuera”.

Motos para Lince: ¿una sola empresa cumple las características establecidas?

Fue insistido sobre si una sola empresa cumplía con las características solicitadas. “Hay varias empresas que tienen estas características, lo que pasa es que el plazo y la forma que se iba a pagar...”, se excusó.

Riera agregó que las características para la compra que brindaron a Taiwán son las recomendadas por el Grupo Lince.

Taiwán hizo la compra de las motos

Al ser consultado sobre si la proveedora es la firma de Javier Bernardes, quien fue denunciado por la exsenadora Desirée Masi como presunto prestanombres del expresidente Horacio Cartes, a lo que respondió: “Yo no sé si es la empresa de Bernardes, pero estas son (motos) KTM, las que ganaron 19 veces el Rally París Dakar y son las que pidieron los Linces”.

Se le consultó también si no le llama la atención que solamente una empresa proveedora cumpla los requisitos que establecieron, a lo que replicó: “No, porque la Embajada de Taiwán, hasta donde yo sé, solicitó cotización a otras empresas”.

Además, destacó que Taiwán eligió “la mejor cotización” según le informaron autoridades de la isla asiática. También resaltó que se trata de una motocicleta que permite ahorrar en gastos por combustibles debido a su menor consumo en comparación con otras.

A raíz de sus declaraciones, Riera fue cuestionado debido a que con ellas se evidencia que conoce varios detalles sobre el proceso de compra e, incluso, del traslado de las motocicletas hasta el Paraguay, pero no de qué empresa fueron compradas. “Porque no le vendo un clavo al Estado, no tengo idea (del proveedor), hace 40 años estoy en esto”, refutó.

Representante de KTM en Paraguay sería Grupo JBB

Riera dijo desconocer la firma proveedora, pero el jefe del Grupo Lince, comisario Gustavo Estigarribia, refirió que es la representante de la marca KTM en Paraguay, aunque no quiso identificar a ninguna firma.

“No me viene el nombre, pero es la que trajo estas motocicletas”, dijo. Además, comentó que la firma ofreció “capacitación” para el uso de las motos.

Llamativo “secretismo”: Taiwán tampoco da información

ABC Color contactó con fuentes diplomáticas de la Embajada de Taiwán en Paraguay para conocer detalles sobre la donación, tales como el monto de la compra y la firma proveedora, pero tampoco quisieron brindar información. Se excusaron en que el Ministerio del Interior de nuestro país es el encargado de brindar esos datos.

En la página web del conglomerado empresarial “Grupo JBB” se menciona como parte a la firma Asunción Motor Sport SA (AMS), que -a su vez- en su página presenta a la marca KTM “como una de sus empresas”.

El Grupo JBB es presidido por Javier René Bernardes Banti, empresario que había sido denunciado por la exsenadora Desirée Masi en la Cámara Alta y públicamente -en el período legislativo pasado- como supuesto prestanombres del expresidente Cartes.

Expresidente Cartes ya había comprado motos KTM

En el 2017, el gobierno del expresidente Horacio Cartes, a través de fondos denominados “gastos sociales” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), había adquirido 150 motos de la marca KTM -motor de 690 cilindradas, con arranque eléctrico y caja de seis velocidades- para el Grupo Lince de la firma Asunción Motor Sport SA.

En 2018, ya en el gobierno de Mario Abdo Benítez, el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, había señalado que estas motos quedaron averiadas, por lo que el Grupo Lince se había resentido en cuanto a su operativa.

Villamayor, incluso, responsabilizó a Luis Canillas, referente del cartismo, de ocultar el contrato por el cual las motocicletas del Grupo Lince podían ser reparadas gratis en la firma KTM.