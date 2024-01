Contraloría afirma que es “excesivo” monto que recibirá unidad ejecutora de NN.UU. por parte de Itaipú

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en Paraguay habría recibido en donación US$ 1.500.000 de la Itaipú Binacional para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento a la Contraloría General de la República para el control de los procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información”.

Sin embargo, el titular de la CGR, Camilo Benítez, remitió una nota -con fecha del 10 de enero- al director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, en que lo advierte que de ese monto solo se estarían destinando unos US$ 404.000 al ente de control.

“Lo que le decimos a Itaipú es que pueda revisar los honorarios en relación a la consultoría que tiene por el contrato con Unops que nos parece un poco digamos excesivo porque la Contraloría puede disponer de esos recursos”, mencionó el subcontralor Augusto Paiva.

“El costo directo de compra de bienes, servicios, equipos informáticos, todo lo que sea desarrollo de software, es de US$ 1.096.000; en ese sentido, US$ 296.000 es para el soporte de Unops; o sea, ya recibe ese monto porque es la unidad que va a ejecutar el proyecto. La CGR no recibe un dólar; es directamente entre Unops e Itaipú”, dijo.

CGR insiste en resolución

Insistió que solicitan a Itaipú que revea la situación. “Lo que le estamos pidiendo por nota es corregir, ajustar, esa cuestión de la cláusula en el sentido que nos parece excesivo US$ 400.000 que va a recibir la unidad ejecutora de Unops″, mencionó.

Aclaró, a la vez, que la binacional hasta la fecha no desembolsó dinero por el proyecto. “Prácticamente, con un feed de honorario por servicio recibiría US$ 107.000. En total, US$ 296.000 más dicho monto hacen US$ 400.000. Hay que aclarar que Itaipú todavía no desembolsó ninguna suma hasta la fecha”, dijo.

“Lo que el contralor le pide al director de Itaipú es acelerar el proceso porque ya tenemos esto, que ya iniciamos el año pasado, y es como que quedamos estancados en relación al desarrollo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI)”, acotó.