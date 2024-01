Bancada de HC en Diputados risueña ante el nepotismo

El encuentro se realizó en la vivienda del diputado y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo (ANR HC), con 17 de sus 32 miembros, muchas de estas ausencias por viaje.

“Planificando un nuevo año!. Compartimos un ameno encuentro con los colegas de la bancada del movimiento Honor Colorado”, se limitó a decir a través de la red social X (ex Twitter) el presidente de Diputados.

Latorre no da la cara públicamente desde el pasado 31 de diciembre de 2023, esto el objetivo de evadir la cantidad de consultas que hay sobre los casos de nepotismo en su administración.

Diputado colorado dice que no debatirán sobre nepotismo

El diputado Diego Candia (ANR, HC), quien participó del encuentro, afirmó que no tocaron temas álgidos como son los casos de nepotismo, sino que fue más de “camaradería”.

“La verdad que fue distendido, no hubo ninguna conversación (de temas candentes), fue para compartir más que nada, no es que nos reunimos por un punto específico”, sostuvo Candia.

No obstante, indicó que para el movimiento Honor Colorado, no existe ninguna ilicitud en las decenas de casos de presunto nepotismo que afectan a sus colegas, no solo colorado, pero sí principalmente al presidente Latorre.

“Coincidimos con el Presidente. No se cometió ningún delito, la ley de nepotismo es bien clara. También consideramos que los diputados tienen que tener personas de su confianza trabajando con nosotros”, refirió Candia, quién defendió que haya colegas que “trabajen en familia”. Acotó además que aun no se conversó sobre la próxima elección de mesa directiva.