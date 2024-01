Plantearán que parentela de parlamentarios concurse para los cargos

El senador Mario Varela (ANR) indicó que, políticamente, caería muy bien que el vicepresidente Pedro Alliana y otros legisladores pidan a sus familiares que tienen en el Congreso que renuncien a sus cargos antes de debatir la ley contra el nepotismo en la Función Pública, proyecto que el Senado aprobará en general el 15 de febrero.

Durante el tratamiento, planteará, en el estudio en particular del proyecto de ley, que se incluyan los concursos públicos para familiares de parlamentarios y demás autoridades que deseen ingresar a la Función Pública, así como corregir el rubro de asesor que se otorga a bachilleres y establecer sanciones por incumplimiento de la norma.

El senador consideró que las designaciones de parientes en los cargos públicos han desacreditado siempre la imagen de la clase política. Sostuvo que no se debería excluir a los familiares de políticos de la Función Pública, pero que por lo menos deberían existir reglas claras, como los concursos públicos de oposición, porque de lo contrario sería una discriminación a parientes.

Añadió que los bachilleres que ingresan con cargos y salario de asesor no resisten a un análisis y que la indignación ciudadana tiene mucho sentido. Indicó que la normativa debe enunciar claramente cuáles son los cargos de confianza y que no se puede seguir invocando a los cargos de confianza para designar a parientes cercanos.

Nepotismo: sanción a contratación de familiares en función pública

Considera que toda prohibición en una normativa debe establecer una sanción. Asimismo, dijo que la fusionada Secretaría de la Función Pública con el Ministerio de Economía, debe tener autonomía.

Varela manifiesta que se debe rechazar todo manejo discrecional de los recursos públicos. Lamentó que no exista un criterio normativo, ético y claro para tratar los casos de nepotismo en la Función Pública. “Es un momento propicio para marcar una posición, desafortunadamente, a nivel partidario, no hemos tenido ningún tipo de convocatoria, institucionalmente no tenemos una posición”, dijo.

Cree que la falta de postura del partido surge a raíz de que los actores actuales tienen muy comprometidas sus acciones o sus decisiones en el Congreso. “No creo que la Junta de Gobierno sea convocada para discutir estos temas. Me encantaría que así sea, soy miembro de la Junta y de la Comisión Ejecutiva, pero, honestamente, no creo”, indicó.

El senador afirmó que los casos de nepotismo no son exclusivos del Partido Colorado, sino que se extienden a otras nucleaciones políticas. “Este es un vicio que traspasa las fronteras partidarias”, dijo el senador