Lanzan “Hambre cero” con impulsores del nepotismo en el Congreso

“Hambre cero, que ni un niño deje de tener acceso al almuerzo escolar”, repetía ayer en su discurso –con tono populista– Santiago Peña (ANR-HC) para justificar la presentación del proyecto de ley “Que universaliza equitativamente la alimentación escolar ‘Hambre cero’ y modifica y amplía la Ley Nº 5210/2014 “De alimentación escolar y control sanitario” y sus posteriores modificaciones.

“Con esto ya no existe el Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo). Lo que existe es el Fonae, el Fondo Nacional de Alimentación Escolar”, decía el mandatario ante el aplauso de los asistentes en su mayoría denunciados por casos de presunto nepotismo y que ni son molestados.

Según la iniciativa, el Fonae estará conformado por recursos provenientes de las asignaciones y reasignaciones de recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación del respectivo ejercicio fiscal, el monto TOTAL de los recursos previstos en el Art. 1º, incisos b, c, d y e de la Ley Nº 3984/2010; el monto TOTAL de los recursos referidos en la Nota Reversal Nº 4 de fecha 1 de septiembre de 2009, aprobado por Ley Nº 3923/09, las donaciones, legados u otras liberalidades, así como las demás fuentes de financiamiento debidamente autorizadas y aprobadas (ver info).

Efectivamente, el Fonacide queda “descuartizado” con dicho proyecto, porque se derogan nueve artículos de la ley. No obstante, a las municipalidades y gobernaciones se les sacará POR COMPLETO los royalties y las comunas del Dpto. de Canindeyú ya no recibirán la compensación por la desaparición de los Saltos del Guairá, situación que no detalló el presidente Peña.

Ley “Hambre cero”: más de US$ 386 millones

El Art. 3 de la Ley 4758/2012 “Sobre el Fonacide” –aún vigente y uno de los ítem a ser derogado según el proyecto de “Hambre cero”– establece que los recursos serán distribuidos en 28% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura; 30% al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación; 25% a los gobiernos departamentales y municipales; 7% (siete por ciento) para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); y 10% (diez por ciento) para el Fondo Nacional para la Salud.

Esta distribución, sin embargo, queda sin efecto a partir de la ley. Datos del Ministerio de Economía (MEF) revelan que en 2023 Fonacide repartió más de 232 millones de dólares, de los cuales US$ 66 millones fueron para el Fondo de Excelencia, US$ 15 millones para la gratuidad en la Educación Superior, US$ 22 millones para Fondo Nacional para la Salud; US$ 7 millones para el programa de Salud Mental, US$ 6 millones para proyectos del Ministerio de Salud Pública y US$ 60 millones para las gobernaciones y municipalidades.

Es decir, con el proyecto “Hambre cero” desaparecerían todos esos planes.

El plan del gobierno igualmente establece la derogación de los incisos referentes a la distribución de los fondos de royalties. Sobre este punto, las gobernaciones afectadas y no afectadas recibirán 5% cada una, mientras que las municipalidades no afectadas el 25% y las afectadas el 15% de los fondos.

Llamativamente, la iniciativa solo saca los fondos a las municipalidades y gobernaciones, correspondiente al 50%. NO TOCA el otro 50% que recibe la Administración Central.

En 2023, los fondos transferidos por royalties fueron de US$ 153 millones, de acuerdo a datos del MEF.

Es decir, con un “plumazo” más de US$ 386 millones pasarán al plan de “Hambre cero”.

Cabezas del nepotismo, los intocables

Mientras a las municipalidades y gobernaciones se les sacarán los fondos, los “próceres” del nepotimo siguen campantes. Tal es el caso de la hija del vicepresidente Pedro Alliana, cuya hija Montserrat Alliana ni se inmuta por renunciar a sus G. 18 millones al mes.

La retoña del “vice” logró esa remuneración apenas llegó el gobierno de Santiago Peña. Actualmente, tanto el Fonacide como royalties –según las leyes– deben destinarse a obras de infraestructura y no 100% para el almuerzo escolar.

Fonacide es un fracaso, afirma Santiago Peña

El presidente Santiago Peña justificó ayer la derogación de la Ley Nº 4758/2012, que “crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”.

Peña dijo en su discurso en el Palacio de López que accedió a un informe “lapidario” de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló un fracaso en la alimentación escolar en las instituciones educativas.

“La Contraloría ha visualizado lo que eran anécdotas que nos enterábamos en los medios de prensa, en las disputas políticas. La Contraloría le ha dado un contenido científico, una base científica para hoy concluir que el programa de alimentación escolar es un fracaso en el Paraguay. Es un fracaso que nosotros, los paraguayos, no podemos aceptar que continúe; yo no acepto esta realidad”, dijo el Mandatario en la presentación del polémico proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas”, que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional para su estudio.

El proyecto de ley que modifica el Fonacide, denominado Fondo Nacional de Almuerzo Escolar (Fonae), busca centralizar los recursos destinados al almuerzo escolar, que ahora administran los municipios y gobernaciones, y pasarlos al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo del cuestionado cartista Tadeo Rojas, quien es además tesorero de la ANR y forma parte del “primer anillo” del jefe del Partido Colorado, Horacio Cartes.

En otro momento de su alocución, Peña dijo que el Fonacide, a más de diez años de su implementación, ha demostrado ser completamente ineficiente. Señaló que, como ministro de Hacienda (2015-2017), presidió el Fondo de Excelencia de Educación “con sus luces, pero mayoritariamente sus sombras”.

Afirmó que el proyecto “hambre cero” es el más ambicioso “presentado en este periodo de gobierno”. También abogó por un trabajo mancomunado entre todos los sectores para lograr “hambre cero en las instituciones educativas”.

Le crean un “superministerio” a Tadeo Rojas

El proyecto de ley “Hambre cero” lanzado ayer por el Presidente Santiago Peña establece la modificación de los artículos 5, 6 y 9 de la Ley Nº 5210/2014 “De alimentación escolar y control sanitario”. Los cambios hacen referencia específicamente a sacar del ámbito del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el manejo de la alimentación de alumnos y el control sanitario.

La comida escolar, curiosamente, estará a cargo ahora del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), donde el jefe es Miguel Tadeo Rojas, exdiputado y actual tesorero de la Asociación Nacional Republicana (ANR), dirigida por el expresidente Horacio Cartes.

Precisamente, Rojas fue ministro de Interior del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) durante el atraco policial a la sede del PLRA, que tuvo como saldo el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril de 2017.

Luego de ese hecho luctuoso, Rojas renunció a su cargo y retomó su banca en la Cámara Baja. No obstante, nunca pidió perdón por los sangrientos acontecimientos del 31 de marzo (31M) y 1 de abril del 2017.

Rojas ingresó en la función pública en 1978 como funcionario de la entonces Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco), actual Copaco.

Tadeo Rojas no ganó, pero manejará los fondos

Tadeo Rojas en las últimas elecciones internas coloradas, desarrolladas el 18 de diciembre de 2022, se postuló para ser gobernador de Central. Sin embargo, perdió en forma catastrófica contra su correligionario Luis Fernando González, actual titular de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).

Lo contradictorio es que pese a que no ganó tendrá ahora a su cargo como ministro de Desarrollo Social los fondos que recibía la Gobernación de Central para la implementación del almuerzo escolar. Esta facultad se le otorga en uno de los artículos del proyecto de ley “Hambre cero”.

El Art. 6 de la iniciativa, sospechosamente, dice que “la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar para Asunción y los Gobiernos Departamentales de Central y Presidente Hayes, será dirigida y ejecutada por el MDS” (sic).

Es decir, sobre esas dos jefaturas departamentales, Tadeo Rojas, siendo jefe del Ministerio de Desarrollo Social, tendría un poder único, mientras que para los demás departamentos (15 restantes) la alimentación escolar será administrada por cada una de sus gobernaciones.

Más atribuciones a Tadeo Rojas

Tadeo Rojas actualmente es considerado como el “superministro” debido a la cantidad de atribuciones conseguidas para el MDS en escasos seis meses de gestión de Santiago Peña (ANR-HC). Primero, mediante el Decreto N° 357/2023, logró ser nombrado coordinador y jefe del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

Luego, mediante una ley, consiguió que se le transfiera el programa de pensión alimentaria para adultos mayores en situación de vulnerabilidad social. Este plan, que estaba a cargo de la Dirección de Pensiones no Contributivas del Ministerio de Economía, tenía presupuestado este año G. 2,3 billones, mientras que los beneficiarios activos son 310.000 adultos mayores.

Ñoño Núñez pagó carrera de caballos con Fonacide

El presidente Santiago Peña, en su discurso al defender el proyecto de ley “Hambre cero”, habló de cuestionamientos en el manejo del Fonacide desde su puesta en vigencia. Sin embargo, el mandatario obvió citar a los principales responsables del descarado despilfarro.

Uno de ellos es el exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez (colorado cartista), quien fue condenado a 11 años de cárcel al ser hallado culpable de causar un perjuicio por más de G. 42.000 millones a la institución departamental.

“Ñoño” –quien es hermano del senador y jefe de bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, Basilio Núñez– había emitido un cheque por valor de G. 109 millones para pagar una apuesta por carrera de caballos. Lo cierto es que ese dinero salió del Fonacide, según relató un testigo durante el juicio oral y público contra el exejecutivo departamental (2008-2013).

Ñoño siempre tuvo activa participación en política de ANR como para apoyar al actual presidente Santiago Peña. Incluso participó en varios actos proselitistas.

Óscar “Ñoño” Núñez también fue precandidato a intendente de Benjamín Aceval en 2021 por el movimiento “Concordia Colorada”, en representación de “Honor Colorado”.

¿Los cartistas se controlarán entre sí?

El proyecto de ley “Hambre cero” de Santiago Peña, además de incluir el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), menciona la creación de un Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae). Este organismo supuestamente tendrá a su cargo aprobar el anteproyecto anual de presupuesto del Fonae y autorizar la distribución de los recursos en los términos establecidos en la normativa.

También tendrá como función estudiar, aprobar, modificar, rechazar parcial o totalmente las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en coordinación con los gobiernos departamentales y las demás instituciones públicas con competencia en la materia.

También deberá establecer los mecanismos normativos y de control para la provisión del servicio de alimentación escolar a nivel nacional, y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos asignados y recibir semestralmente los informes del MDS, de los gobiernos departamentales y de las demás instituciones públicas, privadas y organizaciones involucradas, incluidos los resultados de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

La iniciativa igualmente establece quiénes integran el Conae. Figuran el ministro de Educación –actualmente Luis Ramírez–; ministro de Economía y Finanzas –ahora Carlos Fernández Valdovinos–; ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas; jefa de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Lea Giménez; la presidenta del Consejo de Gobernadores, quién ahora es Norma Zárate de Monges, esposa del exsenador cartista Juan Darío Monges; y el presidente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), el actual intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera (ANR, cartista).

Atendiendo la actual composición, se puede presumir que los controles serán entre los mismos integrantes del movimiento Honor Colorado, ya que no existe representación de la ciudadanía ni de los docentes o estudiantes.

Convocan a sesión extra en Opaci por ley de “Hambre cero”

Por otro lado, la ONG Opaci, que nuevamente pretende ser incluida en una ley como un organismo que representa a municipalidades, prevé una sesión extraordinaria de su Junta Directiva para mañana a las 11:00.

El orden del día menciona el análisis del proyecto de ley. Sin embargo, todo apunta al acompañamiento considerando que los principales referentes de la ONG responden al cartismo.

La Opaci pese usar a las municipalidades para recaudar fondos, no rinde cuentas a ningún organismo de control estatal, pero al parecer sí a “padrinos”.