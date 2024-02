“Bachi” se niega a retirar su proyecto de ley, que es el menos antinepotismo

El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) presentó un proyecto de ley que plantea modificar puntualmente los artículos 1º y 3º de la ley vigente sobre nepotismo. Sin embargo, algunos sectores manifiestan que esta iniciativa es la que más flancos débiles mantiene.

En paralelo, un grupo de ciudadanos busca juntar más de 50.000 firmas para presentar ante el Congreso Nacional el proyecto de ley vía iniciativa popular denominado “Chau nepotismo”, que prohíbe y penaliza el nepotismo en la función pública.

“Bachi” afirmó esta mañana que no prevé retirar su proyecto para dejar que dicha iniciativa popular sea la única que busque aplicar castigo al nepotismo. “Veo que es un sector cerrado al Partido Colorado y hasta ahora no me pidieron para hablar, sí para retirar mi proyecto, y eso no lo voy a hacer porque hay varios colegas que firmaron”, replicó.

No obstante, agregó que está dispuesto a coordinar la presentación de un plan consensuado. En ese sentido, puntualizó que coincide en aplicar una pena privativa de libertad a quienes infrinjan la ley contra el nepotismo.

Ley antinepotismo: plantea incluir a las ONG

A través de su cuenta de X (ex-Twitter), el senador cartista anunció que propondrá agregar a las ONG y otras organizaciones que reciben fondos públicos en los castigos por nepotismo.

“Vamos a proponer agregar otro artículo a la ley de nepotismo e incluir a las ONG, agencias, fundaciones que reciben fondos públicos y castigar a los que tienen injerencia directa para contratación de familiares, con inhabilitación para recibir fondos y pena privativa de libertad de 5 a 7 años”, publicó.