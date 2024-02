Senador Derlis Maidana defiende “idea” de enmienda de Peña y reitera que reelección “no está en la agenda”

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el senador Derlis Maidana (ANR, HC) defendió la idea planteada por el presidente Santiago Peña de una enmienda a la Constitución Nacional para liberar a municipios de la obligación de transferir un porcentaje de sus ingresos tributarios a gobernaciones, municipalidades con pocos recursos y a la Dirección de Catastro.

En un aparente intento de limar asperezas con intendentes que rechazaron el plan del Poder Ejecutivo de quitar a las municipalidades el manejo de recursos de “royalties” y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para alimentación escolar, en el marco de su plan “Hambre cero”, el presidente Peña reflotó la idea de modificar, vía enmienda, el artículo 169 de la Carta Magna, que establece que los municipios deben transferir un 15 por ciento de sus ingresos tributarios a las gobernaciones, otro 15 por ciento a municipalidades de menores recursos y un 1 por ciento a Catastro.

La propuesta fue criticada principalmente por la oposición, que ve en ella un peligro de que el oficialismo cartista busque en el futuro impulsar enmiendas adicionales, incluyendo la inclusión de la reelección presidencial que el líder de ese movimiento del Partido Colorado, el expresidente Horacio Cartes, intentó sin éxito impulsar en 2017.

Solo una “idea”, por el momento

El senador Maidana respondió a afirmaciones hechas por el diputado Jorge Ávalos Mariño, quien argumentó que la modificación a la Carta Magna propuesta por el presidente Peña no puede realizarse por enmienda, sino solamente vía reforma, debido a que tiene implicaciones tributarias.

“Nosotros no alteramos el funcionamiento de ningún poder del Estado, la duración de los mandatos, ni afectamos el Art. 44, que habla de que todos los tributos tienen que ser establecidos por una ley”, dijo el legislador cartista. “A mi criterio, perfectamente se puede trabajar en una enmienda (...) El Art. 169 no está entre las disposiciones expresas que no se pueden tratar por enmienda”, refirió.

Insistió en que, por el momento, el proyecto de enmienda no pasa de ser “una idea que lanzó el Presidente”, que aún está siendo “sondeada políticamente” y analizada jurídicamente

“Si el Poder Ejecutivo toma la decisión política de la viabilidad de este proyecto, con gusto lo vamos a estar impulsando”, agregó.

Argumentó que la propuesta se basa en que muchos municipios requieren más recursos propios para tener “viabilidad administrativa y financiera” y que es necesario “fortalecer el proceso de descentralización” para que los municipios puedan afrontar el desafío que supondrá la eventual ampliación del programa de alimentación escolar que propone el plan “Hambre cero”, además de dotar a los municipios de una mayor capacidad para “atender problemas básicos” de infraestructura o salud.

“Con un buen proceso de control, me parece bien asignarles esos recursos”, dijo.

Niega planes de reelección

Admitió que se pueden analizar otras alternativas para dotar de recursos adicionales a los municipios, pero señaló que más del 75 por ciento del Presupuesto de Gastos de la Nación va a “gastos rígidos”.

Finalmente, afirmó que la “idea” de enmienda del presidente Peña “no tiene lazos con el tema de la reelección presidencial” y que impulsar la reelección “no está en la agenda” del presidente ni en la del comando político del movimiento Honor Colorado.