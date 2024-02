Violando su propio reglamento, cartistas echan a Kattya del Senado

Poco después de las 16:00, se concretó la pérdida de investidura de la representante del Partido Encuentro Nacional Kattya González. Los parlamentarios se constituyeron primeramente en Comisión, para debatir por varias horas sobre la cantidad de votos que se requieren para echar a un congresista.

El cartismo defendió hoy su postura de que se necesita solo una mayoría simple para destituir a un parlamentario, pese a que anteriormente sus aliados modificaron el reglamento interno para indicar la obligatoriedad de contar con mayoría absoluta (30 votos).

Mientras tanto, la oposición cuestionó la inconsistencia en las posturas de los cartistas y calificaron lo ocurrido hoy como un atropello a la democracia.

En un momento dado, la senadora colorada Lilian Samaniego planteó una sanción de 60 días sin goce de sueldo, por sus actuaciones en la plenaria, como ataque a sus colegas y otras tipificaciones que establece el reglamento interno de la Cámara de Senadores. Pero esta iniciativa no prosperó.

Finalmente, se impuso la mayoría del cartismo y, por 23 votos, se logró la destitución de Kattya González.

Paralelamente, un grupo de manifestantes se congregó frente al Congreso, para expresar su apoyo a la parlamentaria.

González se encuentra en huelga de hambre desde el sábado, en protesta contra la enmienda constitucional para la reelección. No participó de la sesión de hoy en el Senado.

Al término de la sesión, la senadora Celeste Amarilla señaló que el retroceso coincide lastimosamente con la celebración por los 35 años del retorno a la democracia. “Un retroceso impune, inmune, perverso. A la ciudadanía, que esté atenta porque se vienen cosas peores. Esto no es Kattya, no es Celeste. Ahora van a ir por el propio ‘Beto’ Ovelar cuando no les sirva. Van a ir por Dionisio cuando no les sirva”, advirtió.

La senadora liberal señaló que con este paso se está volviendo a la militancia estronista. “Es una militancia dirigida por un líder con ínfulas de Stroessner. Stroessner era poderoso, este solamente tiene dinero”, agregó.

Amarilla apuntó a la traición de cuatro de sus correligionarios y de tres exintegrantes de Cruzada Nacional. “Más que nunca los partidos tenemos que hacer un mea culpa de qué ‘porquerías’ metemos en nuestras listas. Y más que nunca me mantengo en volver a las listas cerradas, esto es peor”, agregó.

La senadora lamentó que la ley que se presentó como la solución a la calidad de la representación, haya sido la que permitió el ingreso del dinero narco en el parlamento. “Más que nunca tenemos que confiar en los partidos, en que alguna vez vuelvan a ser aquellas listas de hombres y mujeres decentes que teníamos al inicio de la democracia”.