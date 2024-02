No le dieron derecho a Kattya a defenderse, lamentó Samaniego

“No se le dio la oportunidad de descargo (a Kattya González), no se pudo defender, no tuvo tiempo. Debía ser notificada, pero las acusaciones en su contra se presentaron en plenaria y ella no tuvo tiempo de defenderse. No accedió al debido proceso”, dijo la senadora Samaniego.

Agregó que se debe trabajar en buscar el diálogo y el debate respetuoso.

“Mi propuesta era la más válida, era un punto medio, pero, lastimosamente, una mayoría optó por expulsarla. Ya está, ella tiene el derecho de denunciar y nosotros tenemos que recuperar el debate y el diálogo respetuoso en el disenso en el Senado”, dijo Samaniego.